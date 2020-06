Lunedì 15 giugno ore 21.00 webinar su piattaforma ZOOM Donna economia. Dalla crisi ad una nuova stagione di speranza. Relatore Alessandra Smerilli Fino a ora, lo sguardo sulla casa e sulla nostra casa comune è stato molto maschile.

L’uomo guarda soprattutto al lavoro, agli aspetti materiali e istituzionali: tutto ciò è molto importante, ma se diventa uno sguardo assoluto può deformare la realtà.

La donna guarda maggiormente ai rapporti, a ciò che ha a che fare con la cura. Anche questo è uno sguardo che da solo non basta, ma ne sentiamo la mancanza dentro le grandi aziende, a livello politico, nelle istituzioni in generale.

Alessandra Smerilli Religiosa delle Figlie di Maria ausiliatrice, è professore ordinario di Economia politica alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma.

Nel 2014 ha conseguito il dottorato in Economia presso la School of Economics della East Anglia University (Norwich, Regno Unito), mentre nel giugno 2006 il dottorato di ricerca in Economia politica presso la Facoltà di Economia de “La Sapienza” di Roma. Nel 2019 il Santo Padre l’ha nominata Consigliere dello Stato della Città del Vaticano.

È socia fondatrice e direttrice del Comitato scientifico di indirizzo della Scuola di Economia Civile e membro del comitato etico di Etica SGR. pubblicato il volume Carismi, economia, profezia: la gestione delle opere e delle risorse, con l’editrice Rogate e nel 2018 Pillole di economia civile e del benvivere con Ecra

