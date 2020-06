Il 12 giugno riaprirà il Caffè Florian

Il 12 giugno riapre il Caffè Florian in Piazza San Marco. Il Florian è il primo caffè d’Italia. Fu fondato da Floriano Francesconi il 29 dicembre 1720.

Il suo nome era “Alla Venezia Trionfante”, ma presto il nome cambiò in Florian perchè gli avventori usavano dire “Se vedemo da Florian” e Florian è rimasto da allora per tutti.

Non chiuse neanche durante le due guerre mondiali, ma il Coronavirus ci è riuscito. Il Florian riaprirà in giugno solo dal giovedì alla domenica, ma da luglio tornerà alla consueta apertura settimanale.

Quest’anno il Florian compirà 300 anni di vita,. E’ stato testimone della vita culturale non solo della città, ma anche di quella internazionale per tre secoli. Li si incontravano Goldoni, Foscolo e Goethe. Ed in seguito Lord Byron Chateaubriand, Stendal, Balzac, Canova e poi D’Annunzio, la Duse, Modigliani e tanti altri ancora.

