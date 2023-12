L’ultimo abbraccio a Vanessa

Si svolgeranno a Castelfranco Veneto venerdì prossimo 29 dicembre, alle 14.30, i funerali di Vanessa Ballan, la giovane mamma uccisa il 19 dicembre sulla porta di casa a Riese Pio X, in provincia di Treviso.

Vanessa riceverà l’ultimo abbraccio di parenti e amici e di tutta la cittadinanza, ancora scossa per un delitto che forse poteva essere evitato.

Sarà una giornata di lutto regionale, come annunciato dal presidente del Veneto Luca Zaia e come già avvenuto il 5 dicembre per i funerali di Giulia Cecchettin.

Vanessa era al terzo mese di gravidanza ed è stata uccisa con otto coltellate inferte con coltello con la lama di 20 centimetri, una delle quali ha colpito il cuore e due i polmoni. I colpi erano profondi, agli organi vitali, e hanno provocato il decesso in pochi minuti.

Le indagini condotte Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, hanno portato al fermo di Bujan Fandaj, che è stato ripreso da una telecamera la mattina del 19 dicembre, con una borsa scura (la stessa sequestrata dai militari dell’Arma) mentre scavalcava la recinzione della villetta, per introdursi, dopo aver preso a martellate il vetro della portafinestra, in casa di Vanessa.

“La norma sul codice rosso è competenza degli esperti, da valutare a livello nazionale. Ma anche davanti al caso di Vanessa, evidentemente, qualcosa non ha funzionato” ha detto il Presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha dedicato l’incontro stampa di fine anno a Vanessa Ballan e a Giulia Cecchettin. “Se c’è una denuncia dobbiamo essere più aggressivi. Davanti a un caso come questo è chiaro che la norma debba essere ripresa in mano”.