EuroCup ancora amara per la Reyer

Altra amara sconfitta in EuroCup per l’Umana Reyer Venezia, ora costretta a vincerle tutte per sperare nel passaggio ai Play off.

BADALONA – Sembrava che la Reyer fosse in netta ripresa dopo le importantissime vittorie in campionato con Bologna e Brescia che le hanno consegnato la vetta della classifica, invece l’EuroCup si conferma ancora amara per gli orogranata. Badalona non si ferma e conquista in casa per 89-81 la quinta vittoria consecutiva, costringendo ora Venezia a doverle vincere tutte per sperare di raggiungere uno dei 6 posti utili per i Playoff.

L’unica buona notizia in casa orogranata è l’annuncio del nuovo centro Mfiondu Kabengele, proveniente dall’AEK Atene.

Con l’eccezione di Spissu (non convocato), scende in campo lo stesso quintetto di domenica con De Nicolao, Tucker, Parks, Brooks e Tessitori.

L’inizio è equilibrato on Badalona che prova a correre e gli orogranata che giocano più ragionato e trovano il primo vantaggio sul 6-8 al 4′. Le squadre si affidano poco al tiro da 3, sul 13-10, la Joventut è 1/3, mentre la Reyer non ne ha ancora tirato, trovando l’highlight con l’alley-oop di De Nicolao per la schiacciata di Tucker del 13-12. Gli orogranata tornano avanti 13-14 all’8′, infine, dal 16-16, due triple di Ribas (la prima molto fortunata su tentato alley-oop) chiudono il quarto sul 22-16.

Il secondo periodo parte con una serie di tiri dalla lunetta guadagnati da Parks, che firma il 24-21 all’11’30”. Le squadre proseguono rispondendosi colpo su colpo fino al 30-27 del 13’30”, poi Badalona allunga progressivamente: 36-27 prima di metà quarto e 41-31 al 16′, con time out di coach Spahija, da cui esce benissimo Tucker, che da solo firma in un minuto il 41-36. La difesa dell’Umana Reyer alza il livello, con Badalona comunque di nuovo sul 45-36 nell’ultimo minuto, prima della schiacciata finale di Tucker del 45-38.



Il secondo tempo vede Simms out per il riacutizzarsi del problema al piede. Ci pensano due triple di Wiltjer a riavvicinare gli orogranata sul 48-44 al 21’30”, poi Tucker diventa grande protagonista: prima subisce antisportivo da Andrews (anche se non converte dalla lunetta), poi, dal 52-46 del 22’30”, mette un and-one, addirittura stoppa Tomic e sull’8° assist di De Nicolao infila la tripla del 55-54 a metà quarto. Badalona esce però ottimamente dal time out e prima ricaccia indietro l’Umana Reyer con un paio di triple e poi, dal 61-58 del 27′, partendo dalla fiammata di Feliz, infila un 9-0 per il massimo vantaggio (70-58) al 29′, con Tessitori che può solo interrompere il break con il canestro del 70-60 all’ultimo intervallo.

Badalona conferma di avere più energia anche in avvio di quarto periodo, scappando progressivamente nel punteggio e arrivando anche ad aggiustare la differenza canestri, dopo il 79-64 per l’Umana Reyer dell’andata, sul 77-62 al 32′. Gli orogranata spendono il bonus al 32’30”, anche se reggono in difesa, bloccando per quasi 2′ l’attacco spagnolo. Poco prima di metà quarto è 80-64, ma De Nicolao e compagni hanno il merito di continuare a lottare, tornando sotto la doppia cifra al 37’30” sull’82-73 e poi anche a -7 (84-77) con un paio di belle giocate di Wiltjer a poco più di 1′ dalla sirena, ma il tempo a disposizione è troppo poco e finisce così 89-81.

L’ultimo impegno dell’Umana Reyer per il 2023 sarà la trasferta di sabato 30 dicembre a Sassari (ore 19.30), mentre l’EuroCup tornerà il 10 gennaio (ore 20) con la sfida al Besiktas.

Coach Neven Spahija commenta in conferenza stampa la partita di Badalona vinta dalla Joventut:

“Innanzitutto complimenti a Badalona per la vittoria. Hanno meritato di vincere, giocando meglio di noi e con solidità per quaranta minuti. Abbiamo rimontato più volte, ma nostri errori, palle perse e decisioni sbagliate hanno permesso loro di riprendersi un vantaggio importante. Per competere a questo livello abbiamo inoltre bisogno di qualcosa in più dalla panchina. Ma è solo una partita e io ho grande fiducia nella nostra squadra. Credo inoltre che gran parte di questa partita sia stata decisa dalle percentuali da tre: 15% per noi (3/20), la peggiore da inizio stagione. Non certo abbastanza per vincere contro una squadra di qualità come la Joventut. Dobbiamo continuare a lavorare duramente, guardare avanti e sperare di recuperare qualche giocatore”.

Il tabellino

Parziali: 22-16; 45-38; 70-60

Badalona: Kraag 17, Busquets 2, Ribas 12, Prey, Brodziansky, Rodriguez, Andrews 14, Ruzic 12, Feliz 15, Cook 7, Tomic 10. All. Duran.

Umana Reyer: Tessitori 12, Casarin, De Nicolao 8, O’Connell, Janelidze ne, Parks 16, Brooks 2, Simms 2, Wiltjer 14, Brown jr. 6, Tucker 21. All. Spahija.

Photo Credits: Reyer.it