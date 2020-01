Luca Fornasier e Alessio Vian eletti nel Coordinamento Regionale a rappresentare Venezia

L’Assemblea di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Giovani del Veneto che si è riunita a dicembre a Selvazzano (Padova) ha eletto all’unanimità il nuovo coordinatore regionale Roberto Bazzarello, Consigliere Comunale nel Comune di Tribano (PD), il quale rappresenterà oltre 2000 giovani amministratori under 35 eletti nei Comuni della Regione Veneto per i prossimi 5 anni. Tra i componenti eletti nel Coordinamento Regionale anche due rappresentanti della provincia di Venezia: Luca Fornasier Consigliere Comunale a San Donà di Piave e Alessio Vian, Consigliere Comunale di Salzano.

“Sarà un onore collaborare nella grande famiglia ANCI condividendo progetti e buone pratiche per affrontare le importanti sfide dell’oggi e del domani. Un sincero ringraziamento ai miei tanti colleghi giovani di Consiglio per il loro sostegno” – ha affermato Luca Fornasier.

Andrea Cereser, Sindaco di San Donà di Piave, ha aggiunto: “Si tratta del riconoscimento di un impegno giovane ma al tempo stesso serio per l’attività amministrativa svolta in questi mesi per il quale esprimo la mia personale soddisfazione augurando che questa esperienza sia occasione di crescita non solo per Luca ma per l’intera città”.

Il neoeletto Alessio Vian ha dichiarato: “Complimenti al nuovo coordinatore regionale Roberto Bazzarello. Sono felice di potermi confrontare all’interno di ANCI Veneto con tanti giovani Amministratori con i quali potrò fare un percorso di crescita e formazione nell’interesse del nostro territorio”.

Soddisfatto anche il Commissario Provinciale della Lega di Venezia, Andrea Tomaello, che ha dichiarato: “Auguro un buon lavoro ad Alessio, giovane ma con già molti anni di esperienza alle spalle, sono sicuro che farà un ottimo lavoro e sarà d’aiuto ai tantissimi nostri giovani amministratori”.

Commenta la news

commenti