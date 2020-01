Giorno della Memoria 2020. Le iniziative al Museo ebraico di Venezia

Nell’ambito delle iniziative coordinate dal Comune di Venezia in occasione del Giorno della Memoria 2020, il Museo ebraico di Venezia, in collaborazione con la Comunità ebraica di Venezia e CoopCulture, oggi offre al pubblico due proposte di riflessione.

Dalle ore 14 sarà visitabile la mostra Propaganda Tossica. La via verso i campi, che resterà aperta al pubblico fino a domenica 2 febbraio. Una piccola esposizione che con incisività racconta la pericolosità dell’uso di parole e immagini con fini razzisti. La mostra fa parte di un percorso di riflessione sul razzismo in dialogo con la mostra Binario 21 a cura del Consiglio d’Europa e l’Associazione Figli della Shoah ‐ esposta nella vicina sala San Leonardo ‐ che racconta tragiche partenze di uomini, donne e bambini su treni senza ritorno.

Sempre oggi, alle 18.30, in collaborazione con l’Associazione Musica Libera e il Festival “VIKTOR ULLMANN” – VI edizione 2019/20 – si terrà il concerto Musica degenerata. Compositori ebrei bersaglio della propaganda nazista. Musiche di Lavry, Levi, Weigl, Andriessen e Margolis di cui sarà eseguito in prima assoluta il brano That Their Memory Be Blessed per le vittime del Tempio “L’albero della vita” di Pittsburgh.

Il concerto vuol essere un omaggio ai grandi compositori ebrei bersaglio della propaganda nazista nell’interpretazione dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, diretta da Davide Casali.

L’ingresso alla mostra e al concerto sono liberi.

