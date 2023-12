L’Orto delle Abilità alla Colonia Agricola di Vascon

Sono state oltre 200 anche nel 2023 le persone con diverse tipologie di svantaggio che hanno partecipato ai percorsi di socializzazione e inserimento lavorativo di Alternativa Ambiente cooperativa sociale. Ed è alle persone che la cooperativa di Vascon di Carbonera accoglierà anche il prossimo anno che è dedicato “L’Orto delle Abilità”, aperto tutto i giorni fino al 24 dicembre accanto alla Bottega-Giardino di Colonia Agricola.

VASCON DI CARBONERA (TV) – Non si tratta di un vero e proprio mercatino natalizio e nemmeno un temporary shop, ma di uno spazio espositivo dei diversi manufatti realizzati da detenuti del carcere di Santa Bona, residenti di Casa Le Nuvole di Ponte di Piave, persone che presentano altre forme di fragilità o di marginalità sociale, oltre ad alcuni ragazzi e ragazze con disturbo dello spettro autistico: oggetti spesso realizzati con materiali di recupero che possono diventare piccoli regali di Natale a fronte di una altrettanto piccola donazione.

Accanto ad essi, le sorprendenti preparazioni dei volontari del progetto permanente Possibili Alternative realizzate con piante, erbe e fiori dell’orto-giardino sperimentale e tanti libri donati da amici della cooperativa, in ottimo stato e ben catalogati, pronti per una nuova vita.

Spiega Marco Toffoli, presidente di Alternativa Ambiente: “Quella dell’Orto delle Abilità è un’idea nata dagli appassionati volontari della cooperativa, che in pochi giorni hanno voluto allestire la mostra e si sono organizzati in turni volontari per tenerla aperta. Dal costante e sempre proficuo dialogo con altri operatori, sono riusciti in un lampo a radunare i frutti di tante diverse esperienze di lavoro proposto dai nostri educatori secondo le diverse abilità degli utenti. Piccoli oggetti decorativi o utili realizzati con tappi di sughero o carta riciclata – sottopentole, cestini di varie misure e fogge, calamite decorative, sorprendente bigiotteria realizzata con la carta o con i semi e molto altro, oltre ai prodotti più complessi e naturali al 100% realizzati dai volontari con i prodotti dell’orto-giardino sperimentale: tisane, oleoliti, spugne naturali, sali aromatizzati, scrub e tanto altro ancora. Una mostra che, aperta sabato scorso, ha già richiamato molte delle numerose persone che in questi giorni affollano la nostra Bottega-Giardino per i consueti acquisti natalizi, che hanno così potuto conoscere in anteprima un nuovo sorprendente progetto: la costruzione di chitarre e bassi elettrici realizzata nel carcere di Santa Bona nell’ambito del nostro ormai storico progetto “Abilmente”.

La prime chitarre del laboratorio condotto da un nostro operatore, denominato “Claustrofobico – prigionieri del sogno”, stanno suscitando grande interesse tra gli appassionati. E le donazioni raccolte saranno tutte riutilizzate nei progetti e nei percorsi futuri, consentendoci di offrire esperienze sempre nuove alle nostre persone iNperfette, come ci piace definirle ricordando che “siamo tutti persone iNperfette”, come recita il nostro motto”.

L’Orto delle Abilità è aperto fino al 23 dicembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; domenica 24 dicembre dalle 10 alle 12.30.