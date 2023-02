L’Orchestra Sinfonica del Veneto nel cuore d’Europa

Un anno di successi festeggiato nel cuore d’Europa con il concerto “Europe is now” alla Yehudi Menuhin Hall del Parlamento Europeo di Bruxelles.

BRUXELLES – Compie un anno di fondazione l’Orchestra Sinfonica del Veneto ets e non poteva esserci occasione migliore di festeggiare il prossimo 28 febbraio nel cuore d’Europa alla Yehudi Menuhin Hall del Parlamento Europeo di Bruxelles con un concerto che vedrà protagonisti il direttore d’orchestra Marco Titotto, il tenore Cristian Ricci e la conduttrice Federica Morello.

Il concerto “Europei is Now”, patrocinato dal Consiglio Regionale del Veneto, è ospitato dagli eurodeputati veneti della Lega Paolo Borchia, Rosanna Conte e Gianantonio Da Re, e dal gruppo Identità e Democrazia presso il Parlamento europeo, i quali dichiarano: “Siamo lieti e orgogliosi di aver contribuito a portare al Parlamento Europeo l’Orchestra Sinfonica del Veneto ets, formata da giovani musicisti che in poco meno di un anno hanno saputo dar vita a un progetto musicale che si sta imponendo per il merito e la qualità artistica. È fondamentale promuovere e valorizzare le eccellenze del nostro territorio, in Italia e in Europa”.

Nata quale progetto di valorizzazione e di promozione dei giovani musicisti per il loro inserimento nel mondo artistico professionale l’Orchestra sinfonica del Veneto ets è ambasciatrice oltre i confini regionali dell’eccellenza della tradizione musicale del Veneto soprattutto in coincidenza di importanti anniversari ed eventi istituzionali.

“È un grande traguardo poter festeggiare grazie un anno di attività nel cuore delle Istituzioni Europee – afferma soddisfatto il direttore artistico dell’orchestra Cristian Ricci – quell’Europa culturale che si ritrova unita e forte anche sotto i valori della musica e della valorizzazione delle giovani generazioni. Oggi il sistema musicale veneto si dota di un progetto innovativo che si presenta alle Istituzioni come realtà di imprenditoria culturale in grado di attrarre autonomamente sostegno dal sistema delle imprese e in collaborazione con gli Enti pubblici”.