Lol-Chi ride è fuori è sicuramente il game show del momento e spopola e popola il web con una ricetta molto semplice, rinchiudere a doppia mandata ben 10 comici all’interno di una casa teatro per circa 6 ore consecutive.

Obiettivi? No tranquilli,nulla di complesso e astruso ma ridere, ridere, ridere, utilizzando qualsiasi mezzo ovvero, battute, gag persino oggetti presenti all’interno dello studio.

Alla prima smorfia o accenno di risata intervengono i giudici supremi Mara Maionchi e Fedez che prima ammoniscono con un bel cartellino giallo e poi in caso di reiterata risata cartellino rosso e automatica espulsione,ma qui il consulto del Var non c’è perché sarebbe un altro film.

A colpi di stand up quindi, improvvisazioni e battute per vincere centomila euro da devolvere in beneficenza ad un’associazione scelta dal più “serio” di tutti, colui che algido e inappuntabile taglierà a muso duro il traguardo, senza ombra di riso in viso.

Il cast è curioso e di sicura empatia, Elio, Caterina Guzzanti, Lillo Petrolo, Angelo Pintus, Frank Matano,Katia Follesa,Ciro Priello,Fru, Michela Giraud e Luca Ravenna.

Lo show è in dirittura di arrivo, al traguardo con oltre 11 mila tweet nelle ultime 24 ore con i cinguettii che impazzano e la fabbrica di meme che si consolida.

All YOU NEED IS LOL

