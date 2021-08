Un numero di telefono dedicato a disposizione dei cittadini, per consigli dell’ultimo minuto o per fare fronte alle necessità legate a questo particolare periodo dell’anno: attivo sette giorni su sette dalle 9 alle 21 è accessibile direttamente dalla app etica voluta da Edoardo Stoppa e partner di LNDC Animal Protection.

Ci avviciniamo al clou delle vacanze estive, periodo in cui ci possiamo trovare ad affrontare con i nostri animali situazioni particolari legate ai viaggi, alle vacanze e al caldo. Per questo LNDC Animal Protection lancia il servizio “SOS Agosto”, attivo solo a cavallo del mese in questione, con un numero telefonico dedicato a disposizione dei cittadini per consigli dell’ultimo minuto o per fare fronte alle necessità legate a questo particolare periodo dell’anno: il numero sarà disponibile tutti i giorni della settimana, dalle 9 alle 21 (02.26116502) e accessibile direttamente dalla app, scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone, così come dal sito LNDC Animal Protection e dai relativi social.

L’app ZAMPYlife, voluta e ideata da Edoardo Stoppa e lanciata a inizio estate, ha scelto LNDC Animal Protection come partner per occuparsi della sezione dedicata agli animali familiari: la nuova app etica vuole diventare una vera e propria anagrafe animale attiva su tutto il territorio nazionale. Obiettivo condiviso quellodi migliorare le condizioni di vita degli animali che, sempre più, stanno diventando veri e propri membri delle nostre famiglie.

LNDC Animal Protection, oltre ad offrire il servizio “SOS Agosto”, attiverà su ZAMPYlife il prossimo autunno anche la pagina delle adozioni: da qui l’utente potrà cercare e trovare animali da adottare, filtrando la ricerca attraverso diversi parametri come distanza, tipologia di animale ed età. Entro il 2021, infine, sarà operativa sulla app la funzione “Media”, con la raccolta di video divisi in categorie.