L’Italia vola in Olanda: è tempo di Mondiale femminile

La prima fase vedrà le azzurre in campo contro Olanda, Kenya, Belgio, Porto Rico e Camerun, quest’ultimo primo avversario dell’Italvolley femminile, sabato 24 settembre alle 15.00.

La nazionale italiana femminile di pallavolo è partita oggi per il Campionato Mondiale 2022, in programma in Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre.

Nel primo pomeriggio le campionesse d’Europa sono partite verso l’aeroporto di Amsterdam, per poi trasferirsi ad Arnhem. La città dei Paesi Bassi ospiterà tutte le gare della prima giornata dei 4 gironi (24 squadre coinvolte) e poi sarà la sede dei gironi A e D, mentre i raggruppamenti B e C si disputeranno rispettivamente a Danzica e Lodz.

Le ragazze del ct Davide Mazzanti sono inserite nella Pool A con: Olanda, Kenya, Belgio, Porto Rico e Camerun. L’esordio dell’Italia è previsto sabato 24 settembre contro la formazione camerunense (ore 15). Come per il Mondiale maschile, anche la rassegna iridata femminile sarà coperta da RAI e Sky, che trasmetteranno in diretta tutte le gare dell’Italia e altre partite della competizione.

Le 14 Azzurre per il Campionato Mondiale femminile 2022:

Palleggiatrici: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov.

Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari.

Opposti: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor.

Centrali: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.

Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

IL CALENDARIO DELLE AZZURRE NELLA PRIMA FASE

24 settembre (ore 15): Italia-Camerun

26 settembre (ore 18): Italia-Porto Rico

27 settembre (ore 18): Italia-Belgio

29 settembre (ore 18): Italia-Kenya

2 ottobre (ore 16): Italia-Olanda

