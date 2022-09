Controlli notturni dei Carabinieri del Comando Provinciale sulle strade della “Marca”: due soggetti denunciati

Verso le 2.30 odierne in via Costamala del Comune di Quinto di Treviso (TV) i Carabinieri della Compagnia di Treviso hanno sottoposto a controllo un 32enne di origini marocchine, segnalato perché stava recando disturbo in strada (pare stesse parlando con un tono di voce molto alto al cellulare con il proprio interlocutore nelle immediate vicinanze di abitazioni).

Lo straniero veniva trovato in possesso di una mannaia con lama di quasi 20 cm. Arma posta in sequestro e denuncia a carico dello straniero per porto di armi o oggetti atti a offendere.

Circa mezz’ora più tardi, a Castelfranco Veneto (TV) una pattuglia dell’Arma locale sottoponeva, altresì, a controllo in via Damini di quel Comune, un 40enne della zona alla guida della propria autovettura di grossa cilindrata, riscontrando valori alcolimetrici superiori a 2 gr./lt..

Veicolo sequestrato e patente di guida ritirata all’automobilista sanzionato, deferito all’A.G. per guida sotto l’influenza dell’alcool.