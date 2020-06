Lignano. Polizia locale con occhiali che misurano la temperatura dei bagnanti

Novità. Inventate e già usate le lenti che misurano la temperatura dei passanti. Queste lenti speciali sono già in uso a Lignano dove la polizia locale munita di occhiali con le lenti in questione può misurare la temperatura dei bagnanti.

Informano la gente subito sulla loro temperatura corporea. Servirà ad individuare persone con una temperatura superiore ai 37 gradi e contenere la temuta diffusione dei Coronavirus. E’ la prima città in Italia ad usare questa tecnologia da molti contestata perché si afferma che dopo una giornata di sole la temperatura corporea potrebbe essere superiore alla normale.

Lignano è dotata di ben 160 hotel, solo 35 sono operativi e le prenotazioni non sono al massimo. Certo è che in giro per la città balneare si sente parlare solo italiano e specialmente veneto, gli stranieri sono naturalmente latitanti.

Fonte: Tg Rai FVG

