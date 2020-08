Lettera di un lettore sulla situazione della Biblioteca Comunale

Pubblichiamo con piacere un commento fatto dal nostro lettore Mario Giordano che si rivolge al nostro Direttore per sottolineare lo stato della Biblioteca Comunale.

Gentile Direttore mi consenta un breve commento all’articolo sulla presentazione della ns biblioteca.

Spero possa essere di stimolo per una pacata, discussione su un tema non molto, nella ns Città esplorato ed approfondito.

Sembra sentir dire ” “meno se ne parla meglio è”

Ed ancora

“A che- ed a chi – serve una Biblioteca Comunale”?

Questa domanda, se posta, non merita risposta Meglio il silenzio.

Io invece parlo e Le scrivo.

Mettiamola così.

La ns biblioteca è stata, ed è, luogo di “poco conoscere” e ancor meno luogo di “approfondito e quieto studiare”.

Al piano superiore gli studenti o i comuni lettori- quest’ultimi di fatto inesistenti x motivi di mancanza totale di spazi o luoghi a loro destinati – frequentano accalcati su panche e tavoloni degni di una poco dignitosa “mensa aziendale”.

Peraltro con meno comodità di quest’ultima, allineati ed incolonnati come sardine, senza spazi di manovra x “prender posto a sedere o lasciare il posto per uscire”

Senza disturbare gli altri come si dovrebbe fare per rispetto dell’altro a te vicino.

Mancano spazi x depositare in sicurezza zaini cappotti, indumenti ed altro ancora.

Non parliamo, per carità cristiana, degli spazi esterni che dovrebbero essere destinati a prender un pò di aria specialmente quando piove.

Il piano terra andrebbe profondamente rivisto come dislocazione ed utilizzazione dei due ambienti dedicati alla lettura ;

÷ emeroteca : ridicola 4 persone sedute riempiono la stanza. Non c’è altro luogo ove leggere il giornale salvo utilizzare i vicini spazi destinati ai bambini.

Doveva essere transitorio, e limitato nel tempo, il trasloco della sala lettura e giochi bimbi dalla vicina e più ampia “Casa dei bambini e bambine” ( oggi chiusa e siggillata per effetto del fallimento della società proprietaria) di cui abbiamo già tanto letto e detto.

“Temporaneità” divenuta, (per decesso” dell’oggetto) “definitività”.

Questò, gentile direttore è un “vulnus” inaccettabile per una Città come la ns.

Sembra inutile dirlo.

Il “dado sembra essere già stato tratto”.

Una Biblioteca, (beninteso degna di questo nome,)

“..non serve..”

Altre le priorità!!!

Altri i progetti!

Altre le scelte!

“Ne parleremo, se mai ne parleremo, alle calende greche”.

***

Fine della trasmisione”

Scrive con una certa amarezza il vs lettore che qui si firma con cordialità.

Alessandro Giordano

