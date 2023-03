Le parole di Papa Francesco ispiratrici degli incontri “Educare a Essere”

Siamo chiamati ad educare le nuove generazioni a scelte coraggiose”.

MOGLIANO VENETO – Parte questa sera al Teatro Astori un’interessante iniziativa voluta dal Collegio Salesiano Astori e l’Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGeSC).

Saranno 4 incontri (di cui 3 aperti alla cittadinanza e 1 rivolto solo agli studenti della scuola) per riflettere sul ruolo di educatori. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Mogliano Veneto e dal Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Treviso e ha lo scopo di sottolineare il valore del “NOI” in una società che al contrario promuove sempre più spesso un individualismo esasperato.

Il progetto prende spunto dalle parole pronunciate da Papa Francesco a Roma nel 2015, durante il Congresso Mondiale per la Congregazione Cattolica: “non scoraggiatevi di fronte alle difficoltà che la sfida educativa presenta: educare non è un mestiere, ma un atteggiamento, un modo di essere. Per educare bisogna uscire da sé stessi e stare in mezzo ai giovani, accompagnarli nelle tappe della loro crescita, mettendosi al loro fianco. Donate loro speranza, ottimismo per il loro cammino nel mondo: insegnate loro a vedere la bellezza e a ricercare la verità, ma soprattutto siate testimoni con la vostra vita di quello che comunicate; un educatore trasmette conoscenze e valori con le sue parole, ma sarà incisivo sui ragazzi se accompagnerà le parole con la sua testimonianza, con la sua coerenza di vita. Senza coerenza non è possibile educare: siamo tutti educatori, non ci sono deleghe in questo campo”.

In una società dello scarto, che tende sempre più spesso a promuovere un individualismo esasperato, l’emergenza più grave è rappresentata dal “crollo dei legami umani”, in quanto siamo connessi gli uni agli altri ma non siamo interessati al destino di chi ci è prossimo. Per costruire una nuova cultura dell’incontro è fondamentale l’impegno di istituzioni, associazioni e cittadini, cercando di coinvolgere in questo progetto le nuove generazioni, che dimostrano una spiccata sensibilità verso tematiche legate al rispetto delle diversità e della cura della “casa comune”. In quest’ambito gli adulti hanno il difficile compito di educare i giovani testimoniando con la propria vita l’importanza del “saper essere”, per riportare al centro delle discussioni il valore della persona e il suo essere in relazione con l’altro affinché il concetto di libertà non sia solo sinonimo di autonomia, ma di pienezza di legami.

Questo il programma:

Come diventare grandi nonostante i genitori venerdì 3 marzo ore 20.30 (alleanza scuola-famiglie nel percorso di crescita dei giovani). Relatori: Prof. Alberto Boldrini (Preside del Collegio Astori) e Dott. Andrea Vettorato (Psicologo e Psicoterapeuta del Cosp Astori) con la visione del film di Luca Lucini (2016) seguita da un dibattito.

L’educazione affettiva nell’era digitale, giovedì 16 marzo ore 20.30 (opportunità, rischi e gestione delle emozioni) relatori: dott. Domenico Geracitano (poliziotto e scrittore), prof.ssa Francesca Antenucci (Preside del Collegio Astori) e Dott.ssa Giada Toso (Psicologa Clinica e Psicoterapeuta Familiare del Cosp Astori)

Se ci pensi è tutt’altra cosa, venerdì 17 marzo ore 8.30 (educazione alla cittadinanza e legalità, connessa all’uso consapevole dei social media), relatori: dott. Domenico Geracitano (Sovrintendente Tecnico della Polizia di Stato, presso la Questura di Brescia) dialoga con gli studenti del Collegio Astori sul “valore delle parole nell’era digitale”.

La gestione del conflitto con i figli, giovedì 30 marzo ore 20.30 (un continuo tiro alla fune nella ricerca dell’equilibrio tra libertà e regole). relatori: dott.ssa Giada Toso e dott. Andrea Vettorato (psicologi e psicoterapeuti del Cosp Astori) moderatore delle serate: Stefano Di Michele (Presidente AGeSC Astori).