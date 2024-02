Le Marie del Carnevale di Venezia si cimentano in cucina con gli studenti della Scuola Barbarigo. L’assessore Costalonga: “Un’occasione per riscoprire la tradizione gastronomica della Città”

VENEZIA. Oggi, presso l’Istituto Alberghiero Andrea Barbarigo, i dolci tipici del Carnevale di Venezia sono stati i protagonisti indiscussi. La scuola superiore metropolitana di Castello ha avuto il piacere di accogliere le 12 Marie, in un appuntamento ormai consolidato nel calendario, al quale ha presenziato l’assessore alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, portando i saluti dell’Amministrazione comunale.

Le 12 Marie del Carnevale, guidate dalla direttrice scolastica Rachele Scandella, si sono immerse per un giorno nell’arte della pasticceria, preparando i dolci tipici come frittelle, galani e castagnole insieme ai docenti e agli studenti della scuola alberghiera, riconosciuta come un’eccellenza della Città metropolitana.

“Questo appuntamento all’Istituto Alberghiero Andrea Barbarigo è un vero e proprio rituale che unisce storia e tradizione gastronomica veneziana”, ha affermato Costalonga. “È sempre un onore partecipare a eventi così significativi, non solo per portare i saluti dell’Amministrazione comunale, ma anche per sostenere questa scuola superiore veneziana e metropolitana, che attrae studenti da tutto il territorio e si distingue per la sua capacità di formare futuri professionisti del turismo, sia nel settore gastronomico che dell’accoglienza. La missione di questa scuola è fondamentale per garantire la qualità dell’offerta enogastronomica di Venezia, con particolare attenzione alla ristorazione e all’ospitalità. Desidero ringraziare la direttrice scolastica Rachele Scandella e tutti i docenti per il loro impegno quotidiano con gli studenti, nonché per aver reso possibile questa giornata con le Marie del Carnevale, le quali, oltre ad apprezzare la qualità formativa di questa scuola, si sono dimostrate particolarmente abili nella preparazione dei dolci”.