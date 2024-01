Le eccellenze agroalimentari italiane: successi economici e sfide di riconoscibilità

Questo articolo esplora il successo economico delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP), Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Specialità Tradizionali Garantite (STG) nel settore agroalimentare italiano, evidenziando la loro valenza economica significativa. Tuttavia, sottolinea anche le sfide nella comunicazione dell’unicità di tali prodotti e la necessità di una strategia nazionale forte per massimizzarne il potenziale.

La Dop Economy continua a prosperare, e solo in Italia i prodotti agroalimentari certificati con Dop (Denominazione d’Origine Protetta), Igp (Indicazione Geografica Protetta) ed Stg (Specialità Tradizionale Garantita) rappresentano un valore di 20 miliardi e 200 milioni di euro. Questa cifra è in costante crescita.

Nel nostro Paese, sono riconosciuti 889 prodotti alimentari, tra cibi, vini e liquori, mentre a livello mondiale il totale raggiunge quota 3.281. Oltre ai 3.069 prodotti registrati nei 27 Paesi europei entro il 7 novembre 2022, se ne aggiungono altri 212 riconosciuti in 18 Paesi extracomunitari, compresa la Gran Bretagna.

La spesa alimentare aumenta in modo significativo, ma gli agricoltori subiscono una diminuzione del 13,7% nei loro guadagni. Questo dato emerge dall’analisi condotta dalla Coldiretti sulle quote dell’indice Fao per il 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I cali registrati variano dal -17% per il latte alla stalla al -15% per i cereali nei campi.

Nonostante la brusca caduta dei prezzi pagati agli agricoltori nel 2023, si è verificato un aumento dell’inflazione alimentare sia nei paesi ricchi che in quelli più poveri. I prezzi del cibo sono cresciuti, registrando variazioni che vanno dal +2,9% negli Stati Uniti al +6,8% nell’Unione Europea. In Italia, l’incremento è stato del 5,9%.

L’importanza e la vitalità dell’industria italiana è racchiusa nelle Denominazioni di Origine Protetta (Dop), nelle Indicazioni Geografiche Protette (Igp) e nelle Specialità Tradizionali Garantite (Stg).

Tali certificazioni contribuiscono in modo significativo all’economia, con cifre che indicano un valore notevole per i prodotti italiani con queste designazioni.

Tuttavia, ci sono sfide legate alla riconoscibilità di questi prodotti, che presentano molte caratteristiche uniche e distintive.

I dati economici presentati forniscono un quadro dettagliato della situazione, indicando che le 326 indicazioni italiane fra Dop, Igp ed Stg valgono al consumo 17,3 miliardi di euro, mentre il valore alla produzione dei 537 vini a indicazione geografica ha raggiunto i 11,3 miliardi di euro. La top 5 dei prodotti alimentari più apprezzati include il Grana Padano Dop, il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma Dop, la Mozzarella di Bufala Campana Dop e l’Aceto Balsamico di Modena Igp.

Ci sono ancora difficoltà nella comunicazione dell’unicità di questi prodotti, è importante pensare a una strategia nazionale forte per evitare sprechi di risorse, specialmente alla luce delle nuove risorse assegnate ai consorzi di tutela dalla recente riforma del Parlamento europeo.