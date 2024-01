Attacco vandalico alla sede del Centro di Aiuto alla Vita di Padova

La sede del Centro di Aiuto alla Vita di Padova ha subito atti vandalici con spargimento di letame davanti all’ingresso. Atto che dimostra la mancanza di comprensione per la dedizione quotidiana al servizio delle donne in difficoltà.

PADOVA. Ieri, la sede del Centro di Aiuto alla Vita (CAV) di Padova è stata teatro di un vile attacco vandalico che ha sconvolto la comunità impegnata nel supporto alle donne in difficoltà. L’ingresso è stato coperto da una carriola di letame, un gesto offensivo che riflette il volto più oscuro di una cultura che, a quanto pare, non comprende il valore della dedizione e dell’amore per la vita.

L’attacco non si è limitato al gesto fisico, ma ha coinvolto anche i social media, con commenti denigratori e video offensivi su Instagram. La presidente del CAV, ha espresso la sua delusione per quanto accaduto, sottolineando che il Centro opera ogni giorno con dedizione e amore per coloro che si rivolgono a loro in cerca di aiuto, tutto ciò in piena libertà e senza alcuna forma di intimidazione.

Le azioni vandaliche sono accompagnate da commenti fuorvianti che accusano il Centro di compiere violenza morale sulle donne, affermando erroneamente che impediscono loro di prendere decisioni autonome, in particolare riguardo all’aborto.

Spesso le donne che prendono in considerazione l’aborto sono in situazioni difficili, che possono riguardare l’aspetto economico o altre sfide personali. Il Centro di Aiuto mira a sostenerle, difendendo il diritto alla maternità e offrendo un sostegno concreto in momenti critici della loro vita.

Il CAV di Padova, attivo da oltre 40 anni, ha contribuito significativamente alla nascita di migliaia di bambini e ha fornito assistenza a un numero considerevole di donne in difficoltà. Nonostante l’attacco subito, il Centro ribadisce il suo impegno per la solidarietà e la libertà di scelta, rimanendo un punto di riferimento per chiunque necessiti di supporto.

In risposta a questo atto deprecabile, la comunità è chiamata a esprimere la propria solidarietà al Centro di Aiuto alla Vita di Padova e a condannare qualsiasi forma di violenza e intimidazione.

Il Centro continua la sua missione di fornire sostegno e amore a coloro che ne hanno bisogno, rimanendo saldo nei suoi principi e prontamente rispondendo alle sfide con un rinnovato impegno per il bene della comunità.

Il Centro Aiuto alla Vita di Padova

Il Centro di Aiuto alla Vita, attivo da oltre 40 anni con oltre 300 sedi in Italia, si impegna a supportare le donne in difficoltà, adottando il principio che le sfide della vita si superano senza eliminare la vita stessa. Nel 2017, il CAV di Padova ha contribuito alla nascita di 92 bambini, assistendo 130 gestanti e 366 donne con figli neonati. Con oltre 40 anni di attività, il CAV di Padova ha facilitato la nascita di 2.530 bambini, fornendo assistenza a più di 3.000 gestanti e oltre 10.000 donne, dimostrando il suo impegno nel fornire solidarietà alle donne in difficoltà, indipendentemente dalla gravidanza.