Lavoro: l’Amministrazione al fianco dei dipendenti della Superjet di Tessera

ostegno dell’Amministrazione comunale agli oltre cento lavoratori della Superjet di Tessera, gruppo controllato da una società russa, riuniti questa mattina in un presidio sindacale in Piazza Ferretto, a Mestre, per denunciare la mancata erogazione degli stipendi di aprile a seguito delle sanzioni decise dall’Unione Europea nei confronti della Federazione Russa.

Alla manifestazione ha preso parte l’assessore comunale al Lavoro che ha chiesto l’intervento del Governo in merito all’interpretazione sulle sanzioni applicate alla società.