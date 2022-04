Arriva Quad, il nuovo “agente” antidroga a 4 zampe

Agenti a 4 zampe che, insieme ai loro esperti conduttori e a tanti altri agenti della Polizia locale, hanno portato al sequestro di oltre 11 kg di sostanze stupefacenti, all’arresto di 64 soggetti per la cessione delle stesse, alla denuncia a piede libero di 60 soggetti e alla segnalazione in Prefettura di 130 persone e al sanzionamento di 241 soggetti sorpresi a detenere o consumare o cedere sostanze stupefacenti. Un’attività che anche in questi primi 4 mesi dell’anno ha portato all’arresto di altre 27 persone – il 95% di questi proprio per spaccio – e alla denuncia a piede libero di altre 35 persone in flagranza di reato.