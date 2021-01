Lavori sul ponte Longo di Murano: il 7, 8, 9 gennaio 2021 prorogato divieto di transito dalle 21 alle 5

La Direzione Lavori pubblici del Comune di Venezia rende noto che il 7, 8, 9 gennaio 2021 sarà proprogata l’ordinanza che dispone il divieto di transito dalle ore 21 alle ore 5 della mattina seguente sul ponte Longo di Murano per permetterne i pianificati lavori di messa in sicurezza in vista del restauro programmato nel 2021. Il provvedimento si è reso necessario a causa del maltempo che ha rallentato l’esecuzione dei lavori.

Gli operai sono al lavoro per posare alcuni elementi metallici a supporto del nuovo tavolato ligneo, restringendo di conseguenza la larghezza dell’area transitabile del ponte. Il cantiere e le relative operazioni non avrebbero potuto svolgersi con la contemporanea presenza di pedoni.

