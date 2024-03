Torna anche nella settimana pasquale l’asta delle Stelle nello Sport. Memorabilia sportivi all’asta per la Fondazione Gigi Ghirotti ETS.

GENOVA – L’asta delle Stelle nello Sport regala opportunità importanti al pubblico degli appassionati di cimeli sportivi anche nella settimana pasquale. Su Memorabid, prima casa d’aste in Europa ad essere dedicata esclusivamente ai memorabilia sportivi, l’Asta, con il patrocinio di Coni, CIP, Sport e Salute e Ussi, sostiene le attività della Fondazione Gigi Ghirotti ETS, impegnata nelle cure e nel supporto alle famiglie con malati terminali o di SLA.

I prossimi lotti saranno battuti sino alle 18 di martedì prossimo 2 aprile.

I cimeli all’asta

Due assist dal Calcio, serviti con una consuetudine e una novità. Ancora un intrigante derby, non il solito generoso della Lanterna, ma della Mole Antonelliana. La Juventus mette in palio la maglia ufficiale autografata di Federico Chiesa, fantasista che ha trascinato l’Italia alla vittoria dell’ultimo Europeo. Un numero 7 nato per il dribbling, peraltro a Genova, figlio d’arte di Enrico, bandiera della Sampdoria e goleador ligure più prolifico della storia della Serie A.

Il Torino schiera Alessandro Buongiorno, un vero e proprio cuore granata, tifoso della squadra di cui oggi è oggi vicecapitano, dopo esservi cresciuto nelle giovanili. Atletico e tecnico, campione di professionalità, ha recentemente debuttato in Nazionale.

La Scherma invita a stare bene in guardia in pedana, ma anche all’asta per la felpa taglia XL della Nazionale di scherma di spada maschile campione del mondo a Milano 2023, offerta dalla Federazione Italiana Scherma.

Con la beneficenza si va sempre a bersaglio, ma ancora di più col Tiro con l’Arco. Anche qui grande prova della relativa Federazione Italiana che dona alla causa la maglia di Tokyo 2020 del Campione Olimpico Mauro Nespoli. Quella indossata nella gara che lo ha portato a vincere l’argento individuale. Nespoli, per coprire le spese di un intervento medico per il collega israeliano Yaron Tal, aveva messo all’asta anche il proprio arco e addirittura il riser personalizzato “penguin”. Con quest’altra donazione, chi si aggiudicherà la maglia, lo aiuterà a fare una volta di più centro.

Un invito a fare del bene a favore della collettività anche da parte della campionessa paralimpica Elisabetta Mijno. L’arciera ha messo a disposizione sia lo zaino Italia Emporio Armani dato in dotazione agli atleti alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, sia la maglia utilizzata al Mondiale del 2020 nella finale che è valsa l’argento mixed team ricurvo con Stefano Travisani, gara attraverso la quale ha ottenuto la qualificazione per Tokyo.



Da registrare anche il supporto della Fipav, che mette a disposizione la maglia azzurra autografate di Anna Danesi, centrale che con la Nazionale a ora vanta un argento e un bronzo iridati, e un oro e un bronzo continentali. Mentre è Paolo Porro in persona, esponente maggiore di una famiglia e generazione di fenomeni genovesi che si sono ripetutamente messi in mostra con tutte le selezioni giovanili azzurre, a offrire alla causa la propria maglia dell’Allianz Volley Milano.



La Genova Nuoto MySport ancora generosissima con i cimeli del 49° Trofeo Nico Sapio, aggiunge alla collezione una Felpa proprio della Genova Nuoto autografata da otto assi nazionali delle piscine spessissimo rivelatisi capaci di prendersi tutti anche sui piani acquei internazionali, e quindi pronti invece a dare il possibile: Simona Quadarella, Matteo Ciampi, Benedetta Pilato, Matteo Rivolta, Lorenzo Mora, Alessandro Miressi, Alberto Razzetti e Lorenzo Zazzeri



Scende in campo il Basket in questa mini Olimpiade dai grandi scopi, con la casacca firmata da tutti i giocatori del Derthona, i campioni dei parquet di Serie A e della città di Tortona.

Come accedere all’asta



