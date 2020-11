L’assessore Mar partecipa su Radio Ca’ Foscari a “Venetonight-Researchers’ night” in occasione della “Notte europea della Ricerca”

L’assessore comunale all’Università, Paola Mar, ha sdeguito questo pomeriggio, da internet, la speciale “virtual edition” di “Venetonight”, promossa in diretta da Radio Ca’ Foscari in occasione della “Notte Europea della Ricerca”, che si celebra appunto oggi con l’obiettivo di far conoscere all’opinione pubblica storie e scoperte scientifiche direttamente dalla voce di docenti, ricercatori e dottorandi.

“E’ molto significativo – ha sottolineato l’assessore – che nonostante tutte le difficoltà del momento, anche l’edizione di quest’anno venga comunque realizzata: è anche questo un segno tangibile della volontà di resistenza, di resilienza di Venezia e delle altre città universitarie italiane. I temi di cui si parla oggi sono davvero importanti, perché le ricerche che vengono raccontate oggi spaziano dal campo della cultura a quello dell’economia, dalla letteratura all’ambiente, dall’informatica alla comunicazione.”

Nel corso della trasmissione dell’emittente veneziana, ad essere protagonisti sono stati infatti i ricercatori e le ricercatrici di Ca’ Foscari, che hanno condotto gli ascoltatori in un affascinante viaggio nelle loro ricerche, fatto di curiosità e scoperte.

