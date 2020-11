Assegno prenatale anno 2020: dal 1. dicembre al via le domande eclusivamente online tramite SPID

I Comuni di Venezia, Marcon e Quarto d’Altino informano che è online l’Avviso Pubblico per l’intervento denominato Assegno Prenatale, ai sensi della Legge Regionale 20 del 28/05/2020, artt. 6, 7 e 8, “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”.

Si tratta di un intervento economico sperimentale, a favore dei neonati, dell’importo di €. 1.000,00 (per ogni nato), finalizzato a fronteggiare le spese fondamentali nei primi mesi di vita del bambino. L’importo viene raddoppiato in presenza di uno o più minori, fino al 6° anno di età, che si trovino in una condizione di disabilità grave.

Potranno accedere a tale beneficio i nuclei familiari con minori nati dal 19/08/2020, residenti nei comuni di Venezia, Marcon e Quarto d’Altino, in possesso di una certificazione ISEE inferiore a €. 40.000,00.

Le domande dovranno essere inviate dal 1. dicembre 2020 esclusivamente online, accedendo tramite SPID al portale dedicato: https://dime.comune.venezia.it/

Si precisa che l’erogazione dei contributi si effettuerà fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.

Per informazioni:

Per i residenti a Venezia Centro Storico, tel. 0412747425, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 16

Per i residenti a Lido, Pellestrina, Murano e Burano, tel. 0412720592 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13; martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Per i residenti a Mestre, Favaro e Carpenedo e Quarto d’Altino, tel. 0412746449 dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14; lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17

Per i residenti a Marghera, Chirignago e Zelarino, tel. 0412749974 dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 16

Per i residenti nel Comune di Marcon, Tel. 0415997141 – 0415997142

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30, eventualmente anche via mail all’indirizzo [email protected]

