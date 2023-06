Laboratori e concerti a Treviso per la Giornata Europea della Musica il 21 giugno

Eventi in programma a Treviso in occasione della Giornata Europea della Musica del 21 giugno. Tra i concerti e i laboratori musicali previsti, si segnala l’esibizione dei maestri di Treviso Suona Jazz Festival Attilio Pissarri e Francesco Ganassin nella sede dell’Associazione Manzato.



TREVISO. Il 21 giugno si celebra la Giornata Europea della Musica, un evento internazionale istituito nel 1985 che dal 2016 è diventato anche in Italia una festa diffusa e trasversale. A Treviso, la festa si aprirà alle 10.30 con il laboratorio musicale Musicando, riservato alle persone con disabilità che frequentano i centri diurni, sotto la Loggia dei Cavalieri (ingresso libero, info tel. 0422-451258, info: Centro Diurno Amica Luna: [email protected]).

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, sempre sotto la Loggia dei Cavalieri, ci saranno i concerti dei gruppi tipoTONIC e Bestelband (info 349-5756756). Alle 19, nella sede dell’Associazione Manzato, i maestri di Treviso Suona Jazz Festival Attilio Pissarri e Francesco Ganassin si esibiranno in un concerto (info. 349-5758756), presso Palazzo Pola, restaurato dal Gruppo Baccini.

L’avvio delle attività nella nuova sede rappresenterà anche l’inizio di un percorso di collaborazione con il Conservatorio di musica “Agostino Steffani” di Castelfranco. La festa della musica si concluderà alle 21 sotto la Loggia dei Cavalieri con il concerto “Histoire du Soldat” di Stravinskij dell’ensemble strumentale del Conservatorio “Steffani”, diretto da Riccardo Lucadello e con la coreografia di Elisabetta Galli (info: [email protected], www.conscfv.it). Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Il sindaco Mario Conte ha dichiarato: “Siamo particolarmente felici di dare avvio al cartellone dell’Estate Incantata con una Giornata dedicata alla Musica. In città ci saranno concerti che andranno a toccare svariati generi musicali, per celebrare l’armonia, la bellezza ma anche il talento.

In più, con il concerto nella nuova sede dell’Associazione Manzato, si apre un nuovo percorso e un nuovo capitolo di storia del più importante istituto musicale cittadino, che verrà così suggellato in una giornata significativa come quella del 21 giugno”. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito web del Comune di Treviso: www.comune.treviso.it.