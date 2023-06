Nasce “Sicilian Stories”, l’App che promuove la Sicilia nel mondo

Il progetto che promuove la Sicilia e il made in Sicily, ideato nel 2018 da Flaviana Lenzo, è frutto di una lunga storia di famiglia e di impresa che ha guardato l’isola siciliana sempre in modo innovativo.

L’App è un marketplace fruibile da mobile e pc, dove è possibile acquistare prodotti tipici siciliani di ogni genere e scoprire anche la Sicilia, i suoi luoghi, itinerari dedicati e affascinanti esperienze da vivere. Una sezione dell’App segnala infatti i percorsi di trekking naturalistici e le strutture idonee per disabili.

“Il nostro obiettivo – spiega l’ideatrice – è quello di dare visibilità all’artigianato locale e alle eccellenze siciliane, rendendole fruibili e riconoscibili a livello globale. Il concept del progetto è: tutte le opportunità della Sicilia in un’App!”

Il progetto di ‘Sicilian Stories’ non si limita solo alla vendita online, ma punta a fare conoscere i luoghi incantevoli dell’Isola, laddove tanti prodotti nascono, affondano le loro radici, si mischiano a tradizioni e storie spesso di famiglie e generazioni. Nel realizzare tutto questo, ‘Sicilian Stories’ promuove l’idea un turismo “green”, in linea con le tematiche legate alla sostenibilità e all’inclusività. La Sicilia, infatti, è una delle regioni più belle d’Italia, con una varietà di paesaggi, cultura e tradizioni uniche, che attirano turisti da tutto il mondo. Per questo è importante assicurare da un lato la salvaguardia del territorio e delle comunità locali, e allo stesso tempo incoraggiare un turismo sostenibile che contribuisca allo sviluppo economico e sociale dell’isola.



Eccellenze siciliane da valorizzare

Il progetto vuole dunque valorizzare il patrimonio non solo enogastronomico, ma anche paesaggistico e artistico dell’isola in tutte le sue forme offrendo visibilità e riconoscimento alle piccole realtà locali e alle bellezze del territorio. Materie prime come il pistacchio di Bronte, le mandorle di Avola, tradizioni gastronomiche e dolciarie come gli arancini/arancine, i cannoli, la cassata e tanto altro sono un patrimonio da preservare ma al contempo da valorizzare con un respiro internazionale. La nuova App garantisce una vetrina digitale nella quale i luoghi e i prodotti tipici della regione diventano accessibili ad una platea globale, ottenendo il massimo della visibilità.

“Su questa linea della nostra mission – analizza la founder di Sicilian Stories – ci muoviamo per sostenere le piccole realtà artigianali che spesso non hanno la forza necessaria per avere la giusta visibilità, ma che quotidianamente producono prodotti eccellenti, naturali e utilizzando le migliori materie prime dei nostri comprensori. La mia visione del mondo, unita all’osservazione della mia Sicilia, e grazie al mio gruppo di lavoro, ha fatto crescere la voglia di condividere con quante più persone possibili tutta questa bellezza: ciò ha animato la nascita e lo sviluppo del nostro progetto digitale.

“Ogni settimana il marketplace – conclude – è aggiornato con nuovi marchi e prodotti. Chiunque può supportare questo progetto scaricando gratuitamente l’App e condividendo sui social un’immagine della stessa, taggando il profilo ufficiale di ‘Sicilian Stories’. Supportare questo progetto significa sostenere il meglio della Sicilia”.