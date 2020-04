Proseguiamo nella presentazione delle scuole di danza, rubrica curata dalla nostra lettrice Maria Meoni, organizzatrice di eventi.

La Scuola Danza Diaghilev Venezia viene fondata nel 2016 da Francesca Siega che ha sentito la necessità di aprire un centro per le discipline coreutiche per poter trasmettere al meglio la gioia, la passione e l’entusiasmo a tutti coloro che si volevano avvicinare all’arte della danza.

La Scuola propone un percorso di formazione di arti sceniche in grado di coniugare preparazione accademica ed esperienze volte alla più ampia versatilità artistica. Con questo obbiettivo ha abbinato la preparazione classica (condotto dalla direttrice Francesca Siega) a tutte le principali espressioni artistiche nell’ambito coreutico, in modo da perseguire un progetto formativo incentrato su un vero e proprio training professionale in ambito contemporaneo e moderno.

Garanzia della validità e del prestigio della Scuola nell’ambito dell’educazione, della formazione, della specializzazione e dell’avviamento professionale sono gli stage abituali con Maestri di fama internazionale (Alexandre Stepkine, Victor Litinov, Claudia Zaccari, Dominic Portier, e molti altri). Non ultime le numerose vittorie ottenute in occasione dei più importanti concorsi nazionali ed internazionali, PremioMAB, Danzasì, Expression, Moncalvo in Danza, Salieri di Verona, Novara in Danza, Livorno in Danza e molti altri.

Quest’anno inoltre accede alle finali di New York del prestigioso concorso internazionle YAGP. Inoltre vengono riconosciute agli allievi del centro stesso numerose borse di studio dal Teatro dell’Opera di Roma, dal San Carlo di Napoli, dal Conservatorio di Parigi, dal Teatro La Scala di Milano, dall’Accademia Princesse Grace (Principato di Monaco), dal Berlin State Ballett, dal Munich International Ballet School.

Ultimo e non meno importante successo ottenuto di recente è l’ammissione di due allievi di danza classica, formati da Francesca Siega, al 4°/ 5°/ 6° corso della scuola di ballo del Teatro La Scala di Milano. Numerosissimi allievi sono oggi professionisti.

Commenta la news

commenti