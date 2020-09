La Regione del Veneto – Fondazione Veneto Film Commission alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Hotel Excelsior, Lido di Venezia – 2/12 settembre 2020

Mercoledì 2 settembre

Ore 15.00 Presentazione del documentario Venezia. Senza arte non si riparte. A cura di Wall

of Dolls onlus.

Intervengono: Francesca Carollo – Giornalista

Jo Squillo – Conduttrice televisiva

3 settembre

Ore 11.00 Veneto Film Summer School: le Città Murate del Veneto viste e raccontate dagli

studenti cinesi. A cura di Associazione Città Murate del Veneto.

Intervengono: Loredana Borghesan – Presidente Associazione Città Murate del Veneto e

Sindaco del Comune di Montagnana

Vincenzo De Masi – Fondatore e Direttore della Veneto Film Summer School

e docente

Massimiliano D’Ambra – Fondatore e Direttore della Veneto Film Summer

School e general manager

Ore 12.30 Presentazione del lungometraggio La vita che verrà. A cura di Associazione Culturale

Teatro Polivalente di Occhiobello.

Intervengono: Ferdinando De Laurentis – Regista del lungometraggio

Sergio Gnudi – Sceneggiatore

Sergio La Bella – Produttore

Adelmo Macchioni – Attore protagonista

Greta Zarano – Conduttrice televisiva

Ore 14.00 Iniziative a cura di Vicenza Film Commission.

• Presentazione di Covid-19, Vicenza.

Intervengono: Alberto Bombardini – Videomaker e fotografo

Alessandro Meggiolan – Videomaker

• Presentazione del cortometraggio Questo non è reale.

Intervengono: Samuele Schiavo – Regista

Sara Favero, Edoardo Billato – Attori protagonisti

Alberto Trevisan – Attore

Raffaella Toniolo – Scenografa e assistente regia

• Presentazione di Through The Mirror.

Intervengono: Youssef DaLima – Regista e Sceneggiatore

Michele Maltauro – Produttore e attore Protagonista

Lorenzo Maltauro, Fabrizio Bernar – Attori

• Presentazione delle nuove opportunità per sceneggiatori, attori e professionisti da parte

della casa di produzione cinematografica OneArt.

Interviene: Riccardo Roan – Produttore Creativo OneArt

• Presentazione di Le ville di Palladio.

Interviene: Alessandro Meggiolan – Videomaker

Ore 17.30 L’audiovisivo nel Veneto, tax credit, opportunità legate al turismo, formazione e

nuove tecnologie. A cura di Fondazione Veneto Film Commission.

Intervengono: Assessore al Territorio Sport Sicurezza e Cultura, Regione del Veneto

Pino Perri, Riccardo Donadon – Imprenditori

Giulia Lavarone – Docente e membro Cda VFC

Marco Savini – Docente e Adobe Certified Expert

Giacomo Talamini – CEO VFX

Venerdì 4 settembre

Ore 11.00 Paesaggi Sonori Italiani – #covid19: documentare conservare e valorizzare il

paesaggio sonoro durante pandemia. A cura di Fondazione Veneto Film

Commission.

Intervengono: Jacopo Chessa – Direttore VFC

Massimiliano Lopez – ICBSA

Nicola Orio, Farah Polato – Docenti

Francesco Liotard – LYS

Ore 12.30 100 Sguardi. Il Veneto: un set per il cinema – The Veneto Region: the perfect film

set. A cura di Antiga Edizioni.

Intervengono: Assessore al Territorio Sport Sicurezza e Cultura, Regione del Veneto

Pamela Ferlin – Curatrice del libro

Andrea Simionato – Direttore Antiga Edizioni

Ore 14.00 Presentazione di #THISISPADOVA documentario sulle tradizioni e le eccellenze

gastronomiche della Città del Santo. A cura di Associazione Cultura & CucinaFestival della Cucina.

Intervengono: Antonio Bressa – Assessore al Commercio e Attività Produttive del Comune di

Padova

Paolo Caratossidis – Presidente Cultura & Cucina/Festival della Cucina Veneta

Matteo Menapace – Regista Videoe20

Ore 15.30 Incontro Impresa cinematografica. Territori in rete. A cura di CNA Veneto.

Intervengono: Mario Perchiazzi – Vicepresidente Nazionale CNA Cinema e Audiovisivo

Laura Scarpa e Lorenzo Cinotti – Creatori di ‘Venezia da Vivere’

Nicola Scopelliti – Ideatore evento Cinema ‘Barch-in’

Filippo Dalla Villa – Presidente Nazionale CNA Comunicazione e Terziario

Avanzato

Luigi Bacialli – Presidente Fondazione Veneto Film Commission

Coordina Matteo Ribon – Segretario/Direttore CNA Veneto

Ore 17.30 Veneto Film Commission e Italian Film Commissions. A cura di Fondazione Veneto

Film Commission.

Intervengono: Assessore al Territorio Sport Sicurezza e Cultura, Regione del Veneto

Luigi Bacialli – Presidente VFC

Cristina Priarone – Presidente IFC

Jacopo Chessa – Direttore VFC

Sabato 5 settembre

Ore 10.30 Metricamente Corto 9 International Short Film Festival di Borgoricco (PD). A cura

di Associazione Culturale Bottega dell’Arte.

Intervengono: Maurizio Mason – Direttore Artistico

Claudio Locci – Staff tecnico e organizzativo

Mario Baesso – Giurato, tecnico audio video

Primarosa Perale, Renato Cagnin, Isabella Agostini, Luca Baggio, Silvia

Novello, Milly Vedovato – Giurati

Alberto Stefani – Sindaco del Comune di Borgoricco

Maria Chiara Franchin – Assessore alla Cultura del Comune di Borgoricco

Vanna Agostini – Bibliotecaria

Presenta Monica Maccatrozzo

Ore 12.00 Incontro Un nuovo inizio per il cinema italiano. Ricordo di Federico Fellini. A

cura di Associazione Arte di Apoxioemno.

Intervengono: Ugo Di Tullio – Docente di Organizzazione e legislazione dello spettacolo

teatrale e cinematografico, Università di Pisa

Dario Salvadori – Giornalista

Maria Guerriero, Antonella Ponziani, Elisabetta Pellini – Attrici

Arianna Pera – Regista

Ore 13.00 Presentazione cortometraggio The women’s Angels. La leggenda di Kaira. A cura di

LIDU-Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo.

Intervengono: Emanuela Del Zompo – Regista e attrice del cortometraggio

Michael Segal, Rosanna Gambone – Attori

Tommaso Martinelli – Ufficio Stampa

Francesco Provenza – Giornalista

Eugenio Ficorilli – Presidente LIDU-Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo

Modera Tiziana Primozich – Giornalista

Ore 14.30 Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador, dedicato a Matteo Caenazzo.

A cura di Associazione Culturale Mattador.

Intervengono: Fabrizio Borin – Direttore artistico del Premio Mattador

Jacopo Chessa – Direttore Fondazione Veneto Film Commission

Giorgio Pea – Presidente Commissione Cultura Comune Venezia

Andrea Rocco – Cineuropa – Bruxelles e giurato Mattador 2020

Mauro Rossi – Responsabile EUT Edizioni Università di Trieste

Diego Cenetiempo – Coordinatore e tutor Corto86

Pietro Caenazzo – Presidente Associazione Culturale Mattador

Laura Modolo – Vicepresidente Associazione Culturale Mattador

Ore 16.00 Presentazione del progetto e del programma 2020/2021 di Giffoni San Donà

Experience. A cura di Giffoni San Donà Experience.

Intervengono: Claudio Gubitosi – Direttore artistico e fondatore di Giffoni Opportunity

Vincenzo Sabellico – Dirigente scolastico e Direttore del progetto

Riccardo Prosperi – Direttore del gruppo giovani

Andrea Cereser – Sindaco del Comune di San Donà di Piave

Silvia Susanna – Presidente Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale

Ore 17.30 Il Veneto raccontato, l’apporto della letteratura nel cinema. A cura di Fondazione

Veneto Film Commission.

Intervengono: Sergio Frigo – Giornalista

Fulvio Ervas – Professore e scrittore

Domenica 6 settembre

Ore 11.00 Videogiochi, realtà virtuale, cinema (intervento in inglese). A cura di Fondazione

Veneto Film Commission.

Intervengono: Michel Reilhac – VR director

Roberto Semprebene – Studio manager

Modera Giacomo Brunoro – Consulente editoriale e membro Cda VFC

Ore 12.30 VIDEOinVersi 3° edizione. A cura di Fondazione Oderzo Cultura onlus.

Intervengono: Carlo Gaino – Presidente della Fondazione Oderzo Cultura

Lara Corte – Assessore alla Cultura del Comune di Oderzo

Stefano Ragghianti – Assessore alla Cultura del Comune di Lucca

Manlio Piva – Presidente della Giuria

Anna Alemanno – Direttore artistico

Ore 14.30 Presentazione della clip e del trailer film Donne e Donne. A cura di Mimi

Multimedia.

Intervengono: Minuta Gabura – Ideatrice del progetto e attrice

Antonio Zequila, Daniele lo Savio, Luis Fernandez De Eribe – attori

Rodrigo Diaz – Direttore del Festival del Cinema Latino Americano di Trieste

Mariella Mazzetto – Economista e filosofa;

Marisa Maragno – Promotore e manager

Gabriella del Monte – Psicologa clinica e forense

Eleonora Sorato – Miss Città Murata Universal e presentatrice

Patty Farinelli – Stilista Vip, International fashion designer

Ore 16.00 Associazione Culturale Hommelette – Restauro reportage di Luca Comerio.

Ore 17.30 L’importanza formativa nell’audiovisivo. A cura di Fondazione Veneto Film

Commission.

Intervengono: Cecilia Valmarana – Rai Gold, Rai Movie, Ace Producers, membro Cda VFC

Marina Zangirolami – Scuola Mazzacurati

Savina Neirotti – Scuola Holden, Torino Film Lab, Venice Production Bridge

Ore 19.30 Presentazione del documentario Massimo Minini: the history of a Gallerist. A cura

di Consiglio d’Europa Ufficio di Venezia.

Intervengono: Luisella Pavan-Woolfe – Direttrice della sede italiana del Consiglio d’Europa

Manuela Teatini – Regista, autrice, produttrice esecutiva

Lunedì 7 settembre

Ore 12.30 Presentazione dei Quaderni di musica per film della Fondazione Levi. A cura di

Fondazione Ugo e Olga Levi onlus.

Intervengono: Roberto Calabretto – Fondazione Ugo e Olga Levi onlus

Roberto Ellero – Critico cinematografico

Daniele Furlati – Conservatorio di Rovigo

Ore 14.00 Premio Rodolfo Sonego: Presentazione delle sceneggiature finaliste. A cura di

Fondazione Veneto Film Commission.

Intervengono: Viviana Carlet, Carlo Migotto, Morena Faverin – Direttori Lago Film Fest

Mary Stella Brugiati, Alessandro Bosi – Project Manager Lago Film Fest

Ore 17.30 Eurimages: prospettive e opportunità del fondo europeo per l’industria

cinematografica della Regione del Veneto. A cura di Consiglio d’Europa Ufficio di

Venezia.

Intervengono: Jacopo Chessa – Direttore Fondazione Veneto Film Commission;

Luisella Pavan-Woolfe – Direttrice della sede italiana del Consiglio d’Europa

Enrico Vannucci – Vicesegretario Eurimages

Maria Iole Giannattasio – MIBACT, Rappresentante Sostituta Eurimages Italia

Martedì 8 settembre

Ore 13.00 Festival del viaggiatore – Premio Segafredo Zanetti Un libro un film. A cura di

Associazione Inarteventi.

Intervengono: Emanuela Cananzi – Direttore artistico del festival

Giulia Cananzi – Direttore della comunicazione del festival

Cristiana Paternò – Vicedirettore di Istituto Luce Cinecittà, giornalista

Ore 14.30 Presentazione del libro La città dolente. Il cinema di frontiera di Alessando Cuk. A

cura di CINIT Cineforum Italiano.

Intervengono: Alessandro Cuk – Autore e vicepresidente CINIT Cineforum Italiano

Massimo Caminiti – Presidente CINIT Cineforum Italiano

Lorenzo Codelli – Giornalista e vicepresidente Cineteca del Friuli

Ore 16.00 Presentazione del Ca’ Foscari Short Film Festival e del Master in Fine Arts in

Filmmaking. A cura dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Intervengono: Roberta Novielli – Direttrice del Ca’ Foscari Short Film Festival e del Master

in Fine Arts in Filmmaking

Flavio Gregori – Prorettore alle Attività e Rapporti Culturali di Ateneo

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

Jacopo Chessa – Direttore Fondazione Veneto Film Commission

Roberto Calabretto – Presidente Comitato Scientifico della Fondazione Levi

Ore 17.30 Dedalo Minosse Cinema, terza edizione. La fuga dell’Architetto. A cura di ALA

Assoarchitetti.

Intervengono: Marcella Gabbiani – Direttore del Premio Dedalo Minosse alla Committenza

di Architettura

Giorgio Scianca – Architetto del premio internazionale Dedalo Minosse

Cinema

Steve Della Casa – Critico cinematografico, conduttore Hollywood Party

Silvia Viglietti – Event and media manager

Mercoledì 9 settembre

Ore 11.00 Scaligeri: un progetto di serialità in Veneto. A cura di Fondazione Veneto Film

Commission.

Intervengono: Marco Pollini, Marco Fantacuzzi – Produttori

Stefano Pesce – Attore

Antonello Bellucco – Regista

Debora Scalzo – Autrice

Ore 12.30 Incontro Il Distretto veneto della Giostra… in Mostra. A cura di CNA Rovigo.

Intervengono: Assessore al Territorio Sport Sicurezza e Cultura, Regione del Veneto

Franco Cestonaro – Rappresentante CNA Rovigo Distretto della Giostra

Matteo Rettore – Segretario CNA Rovigo

Matteo Ribon – Segretario CNA Veneto

Alberto Zamperla – Costruttore e manager Coney Island

Anna Marchesini – Sindaco del Comune di Melara

Lara Chiccoli – Sindaco del Comune di Bergantino

Alberto Capuzzo – Direttore Camera Servizi

Franco Conzato – Direttore Nuovo Centro Estero

Ore 14.30 Incontro Carlo Mazzacurati e il Nordest. A cura di CINIT Cineforum Italiano.

Intervengono: Emanuela Martini – Critico cinematografico redazione «Cineforum»

Marina Mazzacurati – Responsabile Master in Sceneggiatura Carlo

Mazzacurati, Università di Padova

Massimo Caminiti – Presidente CINIT Cineforum Italiano

Alessandro Padovani – Sceneggiatore

Ore 16.00 Presentazione del volume Il neorealismo di Marcella Pedone. Fotografie e filmati di

un viaggio identitario nei paesaggi di un’Italia perduta. A cura di Dipartimento dei

Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica (dBC)

dell’Università degli Studi di Padova.

Intervengono: Romina Lamon e Mirco Melanco – Autori del volume

Ore 17.30 Presentazione del documentario Operazione Pluto. Work in progress. A cura di

Kiné Società Cooperativa.

Intervengono: Renzo Carbonera – Regista

Claudio Giapponesi – Produttore Kiné Società Cooperativa

Gabriele Genuino – Rai Cinema

Ore 19.30 Incontro Cultura e turismo sostenibile.

Giovedì 10 settembre

Ore 11.00 Presentazione del videoclip Baby Dance. A cura di Associazione Inscena Onlus

Thomas Toffoli.

Intervengono: Thomas Toffoli – Attore e produttore cinematografico

Francesca Antonaci in arte ‘Gegia’ – Attrice

Luis Fernandez De Eribe, Alessia Toffoli – Attori

Ore 14.00 Presentazione del docufilm Dove mi porta il fiume e del film Finchè il destino non ci

separi. A cura di Associazione Culturale Batticuore.

Intervengono: Anita Gallimberti – Regista e sceneggiatrice

Luca Spadon, Chiara Sproccati, Sauro Passarella, Antonella Biasco, Lucia

Righi, Andrea Boccato, Diego Puozzo, Fiorenza Marangon, Lucio Baretta –

Attori

Ore 16.00 Ricchezze, percorsi, territori in una ‘App’ alla 77° Mostra Internazionale d’Arte

Cinematografica di Venezia. Presentazione della “App Cultura Veneto”.

Intervengono: Assessore al Territorio Sport Sicurezza e Cultura, Regione del Veneto

Santo Romano – Direttore Area Capitale umano, Cultura e Programmazione

comunitaria, Regione del Veneto

Idelfo Borgo – Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, Regione del

Veneto

Paolo Barichello – Direzione ICT e Agenda Digitale, Regione del Veneto

Ore 17.30 Presentazione di Zio Ueb. A cura di Zed Entertainment’s World e Sol Eventi srl.

Intervengono: Marco Zuin, Filippo Borille, Gaetano Ruocco Guadagno (Marco e Pippo) –

Attori comici veneti

Stefano Sarcinelli – Autore e attore

Ariadna Romero – Attrice

Enrico Lando – Regista

Valeria Arzenton – Produttore Gruppo Zed

Paolo Cagnan – Gruppo Gedi

Ore 19.30 Presentazione del docufilm Genova San Giorgio – Ponte italiano. A cura di Rai

Pubblicità.

Venerdì 11 settembre

Ore 11.00 Iniziative a cura di Treviso Film Commission.

Presenta e modera Alessandro Martini – Direttore Fondazione Marca Treviso e

Treviso Film Commission.

Saluti istituzionali Giovanni Garatti – Presidente della Fondazione Marca Treviso e

della Treviso Film Commission

Mario Pozza – Presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno

• Presentazione del film 48 ore.

Intervengono: Luciano Luminelli – Regista e produttore

Roberto Coffa – Produttore

Fabio Testi – Attore

• Presentazione del format televisivo Matrimonio a sorpresa.

Intervengono: Andrea Ferrari – Produttore

Miki Shipperman – Regista

Michelle Carpente – Presentatrice

• Presentazione della serie TV Rockers.

Intervengono: Mirko Frezza, Tullio Sorrentino, Alessandro Bernardini – Attori

• Presentazione del docufilm Fenice.

Intervengono: Elena Rastegaeva – Regista, ideatrice e protagonista

Lorenzo Mariotti – Regista

Cristina Pin – Editore

• Presentazione del docufilm Restera.

Intervengono: Jgor Barbazza, Davide Stefanato – Produttori, autori, interpreti

William Carrer – Regista

Giuliamaria Dotto Pagnossin – Comunicazione e ufficio stampa

• Presentazione del docufilm Il sogno. Dalle Dolomiti alla laguna.

Intervengono: Nicola Zamuner – Attore protagonista

Davide Lupinetti – Regista

Giovanni Zalloni – Produttore

• Presentazione del docufilm Alida.

Intervengono: Alessandro Centenaro, Lucio Scarpa – Produttori

Massimiliamo Lacota – Presidente Unione Istriani

Alberto Villanova – Presidente Commissione Cultura del Veneto

Mimmo Verdesca – Regista

• Presentazione dei documentari La musica ri-unisce e In viaggio.

Intervengono: Corrado Ceron – Regista

Damaso Zanardo – Produttore esecutivo

Domenico di Vasta – Communication editor

Jean Charles Carbone – Produttore

• Presentazione del video promozionale realizzato dalla Camera di Commercio di TrevisoBelluno.

Interviene: Mario Pozza – Presidente della CCIAA

• Presentazione del video Spot Covid-19.

Intervengono: Luciano Luminelli – Regista

Adriano Panatta – Testimonial

Red Canzian – Musicista

• Presentazione del Concorso Luciano Vincenzoni.

Interviene: Paolo Ruggieri – Presidente Associazione Luciano Vincenzoni

• Presentazione della Mostra Renato Casaro. Treviso-Cinecittà-Hollywood.

Interviene: Renato Casaro – Artista

Ore 14.00 Presentazione dei documentari di Mauro Vittorio Quattrina Un giorno di pietra, Egea

la bambina con la valigia dal cuore esule, Io sono. La chiesa di Quinzano di S. Rocco

si racconta. A cura di Associazione Culturale Storia Viva.

Intervengono: Mauro Vittorio Quattrina – Regista

Giuseppenicola Tota – Generale di Corpo d’Armata

Elisa dalle Pezze – Presidente della 2° Circoscrizione del Comune di Verona

Ore 15.30 Presentazione del cortometraggio I bambini di Vo’ A cura di Studio The Skill.

Intervengono: Andrea Camaiora, Lorenzo Munegato – Referenti Studio The Skill

Giulio Martini – Sindaco del Comune di Vo’ Euganeo

Umberto Carraro – Presidente Consorzio Terme Colli Marketing

Ore 17.00 Premiazione della 17° edizione del VideoConcorso Francesco Pasinetti. A cura di

VideoConcorso Francesco Pasinetti.

Intervengono: Anna Ponti – Presidente di VideoConcorso Francesco Pasinetti

Michela Nardin – Direttore VideoConcorso Francesco Pasinetti

Daniela Manzolli – Ufficio stampa e curatrice del festival

Andrea Martini – Presidente della Municipalità di Venezia

Carlo Montanaro – Presidente della Giuria

Roberta Rosada – Sezione Booktrailer

Gabriele Donola – Preside Liceo Artistico Multimediale Valle

Partecipano alcuni membri della Giuria

Presenta Marco Paladini

Ore 19.30 Conferenza stampa per il lancio di Freely, dispositivo tecnologico innovativo di

sicurezza sociale negli spazi della cultura, sport e spettacolo. A cura di S-p-a-c-e

(Social Proximity and Cultural Empowerment).

Intervengono: Claudio Bertorelli – Paesaggista e co-fondatore S-p-a-c-e

Claudia Saglimbeni – Architetto e curatore, co-fondatrice S-p-a-c-e

Alessandro Berton – Presidente Unionmare Veneto

Giulio Vidali – Avvocato

Sabato 12 settembre

Ore 11.00 Presentazione del volume Dietro le quinte dell’opera. Tavola rotonda Crisi dello

spettacolo dal vivo durante la pandemia Covid-19 A cura di Editore Franco Angeli.

Intervengono: Alberto De Piero – Violoncellista e docente di Management e Organizzazione

dello Spettacolo, Conservatori di musica italiani

Michele Lai – Avvocato esperto del settore dello spettacolo dal vivo

Fortunato Ortombina – Sovrintendente Fondazione Teatro La Fenice di

Venezia

Cecilia Gasdia – Sovrintendente Fondazione Arena di Verona

Fiorenza Cedolins – Artista lirico, docente di canto lirico, fondatrice di SOI

Scuola dell’Opera Italiana Fiorenza Cedolins di Milano

Paola Dubini – Docente di Management Università Bocconi di Milano

Modera Luigi Bacialli – Direttore Reti Televisive Medianordest

Ore 12.30 Premio Filmagogia 2020.

Intervengono: Loretta Guerrini Verga – Presidente di Fondazione Filmagogia

Manlio Piva – Università di Padova

Modera Daniele Pajar – Direttore ExtraMag

Ore 14.30 Premio Log To Green Movie Award 2020. A cura di Log To Green-Sustainability

Vision.

Intervengono: Renato Cremonesi – Presidente Log To Green

Sergio Cremonesi – Vicedirettore Log To Green

Presenta Elisabetta Gallina – Giornalist

