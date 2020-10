La prima marcia social di Advar, domenica 25 ottobre

Torna la marcia di Advar, ma con una modalità di partecipazione tutta nuova. Advar Onlus giunge alla 19.ma edizione che, per via dell’emergenza sanitaria, quest’anno si svolgerà in versione “virtuale”.

Advar nasce con la volontà e l’obiettivo di sostenere la dignità, nel vivere come nel morire. Perchè la vita non smette mai di essere vita. E quando si avvicina la fine del suo corso, essa deve essere ancor più rispettata, sostenuta, amata.

Chiunque decidesse di partecipare, con una donazione minima di 5€ o 12€ (per avere il KIT marcia), potrà in questo modo dare una mano all’associazione che, ogni anno, si prende cura di oltre 50 malati inguaribili moglianesi e delle loro famiglie.

Per Advar è fondamentale prendersi cura del malato nel suo saluto alla vita, dandogli tutta l’assistenza necessaria per alleviare la sofferenza, accompagnandolo con profondo rispetto, ascolto ed amore.

Per partecipare basta seguire la pagina Facebook e collegarsi, domenica 25 ottobre, alla diretta per partecipare on line al grande corteo “social” e condividere l’evento con tutti gli amici Advar.

Advar suggerisce di iscriversi, mandare una propria foto, selfie o video mentre s’indossa la maglietta Advar: “Corri, cammini, ti muovi dove e quando vuoi tu. Perché anche distante dimostri di essere vicino alla dignità della vita. Dona 5 euro per partecipare, oppure 12 euro per il kit Advar con t-shirt, palloncino e biglietto della lotteria presso le sedi Advar o gli esercizi commerciali che trovi sul sito www.advar.it. Per saperne di più, scrivi a [email protected] oppure chiama il numero 0422 358311”.

Sul sito di Advar si può trovare l’elenco degli esercizi commerciali che distribuiscono i KIT Marcia, tra cui Foto Ortolan di Mogliano.

Commenta la news

commenti