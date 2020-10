Aperte le iscrizioni a “Sport… in Comune” per bambini dai 6 ai 13 anni

Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al progetto “Sport… in Comune”, anno 2020-2021, per l’esercizio dell’attività sportiva dei propri figli di età compresa tra i 6 e i 13 anni, residenti nel Comune di Preganziol