La Giunta approva lavori in Centro storico, Lido e Pellestrina

Anno nuovo e la Giunta ha già approvato una serie di lavori pubblici in Centro storico, Lido e Pellestrina.

Centro storico.

Lavori per 2,5 milioni di euro nella zona sud e nella zona nord della città. Sarà sistemata la viabilità pedonale, effettuato lo scavo di rii, sistemate fognature parapetti iscrizioni stradali e vere da pozzo.

Lido:

Lavori per 800 mila euro per la viabilità pedonale ed asfaltature in via Sandro Gallo, Malamocco e Alberoni.

Pellestrina:

Lavori per 200 mila euro per sistemazione viabilità della strada comunale dei Murazzi in località Mara e tribuna del campo sportivo. Illuminazione pista ciclabile che collega a Portosecco e realizzazione bagni pubblici in piazza Caduti della Giudecca.

Fonte: Veneziatoday

