La cucciola Diana morta d’infarto per i fuochi dell’ultimo dell’anno

Storia molto triste quella di Diana, cucciola di pastore maremmano, morta per lo spavento dei botti di capodanno.

Diana era stata trovata abbandonata in un autogril nei pressi di Lecce, raccolta ed amorevolmente accolta in casa da una famiglia trevigiana.

Era felice ed allegra come tutti i cuccioli quando sono amati. Purtroppo nonostante le attenzioni dei suoi affezionati nuovi amici umani è morta di infarto a causa dello spavento provocato dallo scoppio dei petardi l’ultimo dell’anno.

Lo sfogo ed il dolore condiviso sui social dai suoi amici umani che la avevano accolta in casa con tanto affetto. Non bastano le ordinanze ed i divieti per far cessare la stupida tradizione dei botti, è solo questione di cultura e di civiltà.

Fonte: Oggitreviso

