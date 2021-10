La Giunta approva i lavori di manutenzione straordinaria della Bocciofila di Favaro Veneto. Zaccariotto: “Un investimento di 150mila euro per un luogo di ritrovo e socializzazione”

La Giunta comunale, riunitasi nei giorni scorsi, ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica della manutenzione straordinaria della bocciofila in Via Monte Cervino a Favaro Veneto: costituita da una struttura principale coperta, con quattro campi da bocce, due spogliatoi, un bagno e dei magazzini. All’edificio principale, è addossata una piccola costruzione con un’area ristoro con relativi servizi connessi e bagni per il pubblico. Nella bocciofila però i servizi igienici per gli atleti sono insufficienti, (attualmente solo uno dei due spogliatoi ne è provvisto), e manca un bagno per i disabili. Infine è sorta la necessità di adeguare staticamente la struttura in legno del corpo di fabbrica che collega l’edificio principale a quello della zona ristoro e servizi e di inserire un impianto di climatizzazione per rinfrescare l’edificio con i campi da bocce per favorire l’attività sportiva anche nei mesi più caldi.

“La Bocciofila di Favaro, commenta l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, è un luogo di socializzazione, frequentato quotidianamente da tanti appassionati del gioco delle bocce. Con questa delibera abbiamo quindi deciso di investire 150 mila euro per andare a realizzare una serie di interventi di manutenzione straordinaria. Tra questi abbiamo previsto, ad esempio, l’allargamento del bagno esistente della bocciofila per garantirne l’accessibilità anche alle persone disabili e la realizzazione di una doccia e di un nuovo bagno rispettivamente nello spogliatoio Sud e Nord. Per quanto riguarda la casetta, si inseriranno due nuovi bagni per i disabili collocati in un prefabbricato a disposizione dei fruitori del locale, si procederà anche con la realizzazione di un impianto di climatizzazione estiva della zona utilizzata per il gioco delle bocce e un intervento di consolidamento statico della zona di collegamento tra il corpo servizi e la zona campi da bocce. Un intervento che andrà a migliorare una struttura comunale e che rappresenta un investimento per l’intero quartiere”.