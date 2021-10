Artefici del Nostro Tempo: 5mila persone alla mostra a Forte Marghera dedicata alle opere dei giovani artisti

Decisa la proroga dell’apertura fino al 31 dicembre 2021 La mostra collettiva, allestita al Padiglione 29 di Forte Marghera, recentemente ristrutturato ad uso espositivo, accoglie dal giugno scorso le opere selezionate tramite il concorso Artefici del Nostro Tempo, bandito dal Comune di Venezia e dedicato agli under trentacinque nell’intento di promuovere e premiare la creatività giovanile. Le diverse espressioni artistiche esposte (design del vetro, fotografia, fumetto, pittura, poesia visiva, video clip musicali e street art), continueranno così ad essere protagoniste fino al 31 dicembre prossimo di un percorso di valorizzazione creativa che l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia e con la Fondazione Forte Marghera, dedica ad Artefici del Nostro tempo. Una decisione supportata anche dalla massiccia presenza di pubblico che, ad oggi, ha visto ben 5mila persone visitare la mostra. “Forte Marghera, dopo gli importanti lavori di recupero e gli ingenti investimenti per farlo tornare ad essere quel vero luogo cerniera tra lo Stato da Mar e lo Stato da Tera, si conferma essere lo spazio deputato ad ospitare le nuove generazioni di artisti e palcoscenico ideale che offre infinite occasioni di visibilità a chi voglia esprimere il proprio talento artistico” dichiara il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che del concorso è stato l’ispiratore. “Per questo, alla luce del grande successo di pubblico, abbiamo deciso di prolungare la mostra per dare la possibilità a tutti coloro che ancora non hanno avuto modo di vedere queste opere di poterlo fare. Un omaggio che Venezia tributa ai giovani e al loro talento”. Le opere dei giovani protagonisti del concorso accompagneranno la fine dell’anno 2021 con l’esposizione a Forte Marghera, integrata ed arricchita a decorrere dal 23 novembre, dalle 7 opere prime classificate per ogni categoria provenienti dal Padiglione Venezia della Biennale Architettura. La mostra, ad ingresso libero e gratuito, sarà aperta con orario 12-16. Per l’accesso sarà obbligatorio il Green Pass. Per maggiori informazioni: Forte Marghera, Padiglione 29, Via Forte Marghera 30 Venezia- Mestre oppure ai seguenti siti internet: www.culturavenezia.it/arteficidelnostrotempo.it e www.visitmuve.it