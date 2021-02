La fedeltà e la generosità dei cani è a volte superiore di quella degli esseri umani

C’è forse ancora qualcuno che dubita dell’intelligenza dei cani e della loro sensibilità e, perché no, della loro bontà d’animo?

Bene, se qualcuna ne dubita ancora ecco qui alcuni esempi che dimostrano quanto i cani siano molto spesso superiori agli esseri umani.

Un cane meticcio sulle montagne delle Filippine ha fermato abbaiando insistentemente un motociclista e lo ha condotto in una discarica dove giaceva un neonato abbandonato. Il piccolo è stato così salvato da sicura morte.

In Nigeria una cagnolina, accortasi che un gattino neonato aveva fame, lo ha amorevolmente accolto ed allattato sfamandolo e salvandolo da sicura morte.

A St.Louis (USA) un bambino, uscito di notte per strada, è stato visto vagare per le vie alle otto di mattina scortato da un grosso Pit Bull. L’animale, un randagio, non aveva abbandonato il piccolo per tutta la notte proteggendolo ed allontanandosi solo quando sono arrivati gli agenti avvertiti da una passante.

Una bimba di 4 anni perdutasi in un bosco dell’Alabama è stata ritrovata dal suo cagnolino che l’ha riscaldata e sorvegliata per due notti. Il cane è andato incontro ai soccorritori e li ha condotti dalla piccola.

Sempre negli Stati Uniti un grosso molosso ha stabilito un rapporto di affetto talmente grande con un neonato che non si stacca mai da lui ed è l’unico che riesce a calmare il pianto del piccolo. Fra i due si è stabilito un rapporto di splendida amicizia che dura ormai da due anni.

Altro esempio di legame indissolubile tra bambini cani. Sempre negli USA un bambino aveva commesso una marachella ed i genitori lo hanno messo in punizione faccia al muro. Il suo grosso cane, compagno di giochi e di birichinate, non lo ha lasciato solo rimanendo anche lui in punizione con il muso al muro. I due sono inseparabili.

Sono solo alcuni esempi, ma infiniti sono i casi in cui il nostro più fedele amico a quattro zampe ha dimostrato e dimostra di avere uno spirito elevato e una fedeltà incrollabile.

Fonte: LaZampa.it

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti