Campitelli nel Comitato di Gestione Porti di Venezia e Chioggia

CAMPITELLI “BIS” NEL COMITATO DI GESTIONE DEI PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA. IL PRESIDENTE ZAIA: “SONO CONVINTO CHE CI SARA’ UN GRAN LAVORO DI SQUADRA ANCHE PER UNA NUOVA PROGETTUALITA’”

“Auguro all’ingegner Campitelli un buon lavoro per questo secondo, nuovo e importante incarico nel Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Settentrionale (Porto di Venezia e Chioggia), che attende e necessita di una progettualità che è stata bloccata troppo a lungo a causa della pandemia mondiale da COVID 19”. Con queste parole il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia si compiace della nomina di Maria Rosaria Anna Campitelli, avvenuta oggi, martedì 2 febbraio, da parte del Consiglio regionale.

“L’ingegner Campitelli – ha aggiunto il Presidente – è una donna dal curriculum solido e vanta di una esperienza indiscussa. Per questo spero e sono convinto che ci sarà un gran lavoro di squadra, che ci permetterà di affrontare in maniera tonica e veloce tutte le problematiche che riguardano la portualità in una visione di crescita e di consolidamento per una progettualità futura”.

Analogo compiacimento è arrivato anche dalla Vicepresidente Elisa De Berti: “Mi complimento con Maria Rosaria Anna Campitelli per la sua riconferma all’interno del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale. Il Consiglio regionale l’ha indicata come rappresentante della Regione del Veneto all’interno dell’organo collegiale per i prossimi cinque anni. Questa designazione rappresenta il giusto riconoscimento di un percorso professionale costituito da competenza e capacità, dimostrate nel corso del precedente mandato.

Sono certa che saprà ricoprire il suo incarico con tenacia, impegno e serietà, come ha già dato prova finora”.

Maria Rosaria Anna Campitelli era stata nominata nel 2017 con il medesimo incarico per cui è stata riconfermata oggi, in rappresentanza della Regione Veneto.

