La famiglia come risorsa del sistema Veneto

È Treviso il capoluogo scelto dal Forum delle Associazioni Familiari del Veneto per l’annuale assemblea dell’organizzazione presieduta da Adriano Bordigon. Nato nel 1999 e con una sua articolazione regionale e nazionale, il Forum, in fase di trasformazione verso l’Aps, raggruppa sul territorio veneto 32 tra le realtà più rappresentative, con in attivo circa 83mila famiglie socie.

A Palazzo dei 300 l’assemblea è in programma oggi sabato 19 novembre dalle 9 alle 13 e verterà attorno al tema “Famiglie: giacimenti di valore per il futuro del Paese” con la partecipazione di Giancarlo Blangiardo, presidente dell’ISTAT, Elisa Carrà, sociologa e docente alla Cattolica di Milano, Massimo Calvi editorialista dell’Avvenire che tratterà il tema del lessico familiare nella politica e nella Pubblica Amministrazione.

Presenti e porteranno i saluti delle Istituzioni, l’assessore regionale del Veneto Manuela Lanzarin presidente dell’ANCI Veneto, il Sindaco Mario Conte, il Vescovo di Treviso sua eccellenza mons. Michele Tomasi.