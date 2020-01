La Big Vocal Orchestra al teatro Del Monaco

Il Teatro Mario Del Monaco si trasforma in un caldo ed elegantissimo salotto addobbato a festa per accogliere domenica 5 gennaio (ore 18.00) le 200 voci della Big Vocal Orchestra, l’orchestra vocale più grande d’Italia, che va in scena con il concerto My favorite Christmas.

Dopo le date veneziane sul palcoscenico del Goldoni, il coro più grande d’Italia, diretto dal poliedrico artista muranese Marco Toso Borella, eseguirà al Comunale di Treviso un repertorio di brani dal grande impatto emotivo, dal pop alle colonne sonore di film, passando per il gospel fino a celebri brani di musical, che evocano atmosfere e ricordi legati alla tradizione natalizia per trasportare ogni singolo spettatore nell’esperienza unica delle feste.

My Favorite Christmas per la Big Vocal Orchestra è poter lasciare le proprie canzoni libere di danzare nello spazio magico del Del Monaco, pronto ad accogliere il pubblico della città di Treviso nella calda atmosfera del Natale.

A curare la direzione artistica del progetto insieme a Marco Toso Borella è Cristina Pustetto, che cura la regia e l’organizzazione degli spettacoli e di tutta l’attività dell’associazione culturale Penelope che gestisce le formazioni corali dei Vocal Skyline e della Big Vocal Orchestra. Il coordinamento musicale è del pianista Giacomo Franzoso. Ad accompagnare il coro le voci soliste di Betty Sfriso e Francesca Bellemo.

Big Vocal Orchestra

Con oltre 200 voci la Big Vocal Orchestra è la più numerosa formazione corale attualmente presente nel territorio e in Italia. Un enorme coro che sorprende per l’effetto imponente della quantità di voci, coinvolge il pubblico per la scelta del repertorio, con brani di grande impatto emotivo, dal pop a colonne sonore di film, passando per il gospel fino a celebri brani di musical rivisitati con arrangiamenti vocali originali.

Un concerto spettacolo in cui effetti scenici sottolineano ed esaltano la musica: le coreografie accompagnano i brani con continui giochi visivi creando un’onda gigantesca di sorpresa ed eleganza.

Ad accompagnare il coro alcune emozionanti voci soliste e la sezione strumentale, coordinata da Giacomo Franzoso al pianoforte e composta da batteria e basso. La direzione musicale è di Marco Toso Borella, che con Cristina Pustetto cura anche la direzione artistica del progetto.

Teatro Del Monaco | Treviso

5 gennaio ore 18.00

BIG VOCAL ORCHESTRA

My Favorite Christmas

200 voci per vivere la magia del Natale in musica

direzione: Marco Toso Borella

testi e regia: Cristina Pustetto

pianoforte e coordinamento musicale: Giacomo Franzoso

voci soliste: Francesca Bellemo e Betty Sfriso

regia luci e video: Paolo Lunetta

organizzazione e direzione artistica: Cristina Pustetto e Marco Toso Borella per Penelope Musica

