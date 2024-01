La Befana vien di note musicali!

Grande concerto offerto ai Cittadini, nel giorno dell’Epifania, dal Gruppo Musicale Città di Mogliano Veneto.

Mogliano – Un grande pomeriggio in musica (e che musica!) si è svolto ieri al Centro Sociale, in occasione della ricorrenza dell’Epifania. Il gruppo al completo, con ben 38 musicisti, ha eseguito un vasto repertorio moderno.

“Il Gruppo Musicale della Città di Mogliano Veneto, che più familiarmente chiamiamo Banda Cittadina perché così la sentiamo più rappresentativa della nostra comunità, ci ha rallegrato in questo periodo natalizio, donandoci quelle emozioni che solo la musica sa trasmettere. A Loro rivolgo un sincero ringraziamento e l’augurio di un futuro di successi” ha presentato così l’evento il Presidente del Consiglio comunale di Mogliano Lino Sponchiado.

“Sono sensazioni a volte di serenità, a volte di gioia o addirittura di euforia, a volte di commozione o di dolce malinconia, a volte di solennità, che sollecitano la nostra sensibilità e influenzano, ma sempre positivamente, il nostro stato d’animo” ha continuato Sponchiado, nel raccontare ciò che la musica riesce a creare in noi.

Il ricco programma musicale è stato intervallato da simpatici “fuori note” con protagonisti: Fabiola Ciuffetti pianista, vice direttore e corresponsabile della direzione artistica del Gruppo Musicale Città di Mogliano e Gianluca Marino musicista e animatore del Gruppo, con la partecipazione di Laura Vendramin, costumista.

Grande successo hanno ottenuto i brani Last Cristmas di George Michael degli Wham e African symphony di Van Mc Coy magistralmente diretti da Luciano Melchiore. Il maestro ha diretto l’orchestra al completo, composta da ben 38 musicisti.

“Ringraziamo l’amministrazione e il nostro affettuoso pubblico che ci segue sempre – ha voluto sottolineare il Presidente Marco Vanin – ci dispiace solo per il poco spazio a disposizione sia dei musicisti ma soprattutto per il pubblico che è sempre molto numeroso a questo appuntamento, il più importante dell’anno. Voglio anche ricordare che sono aperti i corsi di musica per strumenti a fiato, percussione e pianoforte e canto, per grandi e piccoli, presso la nostra sede in via Sciesa 32”.

Grandi applausi ha ricevuto il giovanissimo musicista Giovanni Torresan che suona il clarinetto e ricorda appunto che la musica ti accompagna tutta la vita.

Il Direttore Luciano Melchiore e il Presidente Marco Vanin hanno consegnato un riconoscimento a Primo Liana, per i 70 anni di attività nell’orchestra. Moglianese doc, 85 anni, ha iniziato giovanissimo a suonare il Flicorno con il quale partecipa ancora attivamente ai concerti.