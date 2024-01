Addio a Liviano Tomasi, visionario fondatore dell’Inglesina

Addio a Liviano Tomasi, Fondatore Visionario dell’Inglesina: l’eredità di un’icona veneta. Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, rende omaggio all’imprenditore che ha portato il Made in Veneto nel mondo con le sue carrozzine da favola e l’innovazione nel settore dei prodotti per l’infanzia.

VICENZA. “Il Veneto piange la scomparsa di Liviano Tomasi, papà dell’Inglesina, brand nato ad Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza, nel 1963 e noto in tutto il mondo per le carrozzine con le grandi ruote da favole principesche, capace di coniugare bellezza, tecnologia e benessere. Appassionato di macchine da corsa, iniziò con i tricicli per bambini per poi passare alle carrozzine e ai passeggini. Ci lascia un imprenditore che, inseguendo le sue passioni, grazie a fantasia ed intuizione, ha fatto conoscere la qualità del Made in Veneto a livello mondiale”.

Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ricorda Liviano Tomasi, imprenditore vicentino che ha fondato la Inglesina spa, con sede ad Altavilla Vicentina (Vicenza),

“Ai figli, Luca e Ivan, e a tutta la famiglia giunga il nostro cordoglio. Proprio nel 2023 Liviano aveva festeggiato i 60 anni dell’azienda. Un marchio tutto veneto che la creatività, l’innovazione e la cura ai dettagli hanno reso un punto di riferimento nel mondo dei prodotti per l’infanzia”.