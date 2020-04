Jesus Christ Superstar. 50 anni dall’uscita del doppio album

50 anni senza sentirne il peso, nel 1970 usciva il doppio album che poi diventò un musical strepitoso. Jesus Christ Superstar, la storia di Gesù che, per credenti o meno diventa spettacolo, narrata in modo originale.

Il disco entrò nella storia della musica,con un doppio vinile storico, rovesciato nella narrazione in quanto si partì dalle riflessioni di Giuda, il discepolo traditore.

Negli anni 70 in piena filosofia hippy il mondo subì piacevolmente il fascino dell’opera, anche se considerato da più parti poco ortodosso, blasfemo. Ma la storia, intrisa di dolore, eppure così umana, piena di vita e di colore spacco’ le classifiche totalizzando ben 7 milioni di copie vendute.

L’approdo al cinema con un musical non convenzionale fece il resto nel 1973,anch’esso finito nel girone dantesco della critica in quanto scandaloso ma, pur patendo il suo calvario, è proprio il caso di dirlo entrò dritto dritto nell’ Olimpo.

E oggi lo spettacolo deve continuare, da questa sera alle 19,00 fate un salto sul nuovo canale youtube The show must go on dove per 48 ore filate si potrà ammirare la produzione del 2012 del capolavoro con Tim Minchin, Melanie C e Chris Moyles. Per continuare a sognare ed essere avvolti nel desiderio di estrema libertà e suggestione. Di culto. Mauro Lama #Instacult

