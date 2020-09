Jesolo. Il cordogliodell’Amministrazione per la morte di Renato Cattai

A seguito dell’improvvisa scomparsa Renato Cattai, albergatore e presidente di Federconsorzi, il sindaco della Città di Jesolo, Valerio Zoggia esprime il cordoglio della comunità, cui si unisce l’assessore al Demanio Marittimo, Esterina Idra:

“La notizia dell’improvvisa morte di Renato Cattai ha toccato tanti jesolani, persone che nel corso di questi anni hanno avuto l’opportunità di conoscere Renato e apprezzarne le qualità, la professionalità e l’impegno rivolto al bene di Jesolo. Al senso di smarrimento che unisce tanti cittadini in questo momento si unisce il mio e quello di tutta l’amministrazione. Non riesco a non pensare al grande lavoro che abbiamo portato avanti, giorno dopo giorno in questi mesi assieme a Renato per immaginare una spiaggia sicura e protetta di fronte alla sfida di COVID-19. La città ha perso un imprenditore del turismo capace e lungimirante; per lui era essenziale riuscire a presentare agli ospiti una città e una spiaggia che fosse moderna, al passo con i tempi. In questo ha dedicato gran parte della sua vita e del suo impegno e Jesolo deve esserne grata”.

