Presentato al Salone del libro di Torino, “Italiani nel cuore” di Giuseppe Arnone. L’autore ha dialogato con la dottoressa Margherita Perez, direttrice della biblioteca regionale.

Torino – La storia dell’emigrazione nel dopoguerra, la fuga dei cervelli, la riforma elettorale per il voto degli italiani nel mondo, sono alcuni dei tanti i temi trattati riguardanti la vita dei nostri connazionali all’estero, così Giuseppe Arnone ne ha scritto un libro.

Si è svolta domenica 21 maggio, al Salone del libro di Torino, nello stand della Regione Siciliana, la presentazione del libro Italiani nel cuore, edito da Rubbettino con la prefazione di Vittorio Sgarbi.

“Viene qui messa in luce l’emigrazione italiana del passato e quella attuale, analizzando le differenze e ponendo i riflettori sul legame tra italiani all’estero e italiani in patria”, si legge in una nota. “Il progresso economico, la maturazione culturale del Paese, l’esplosione dei media, la facilità dei viaggi, in definitiva la globalizzazione, hanno cambiato tutto. In un clima radicalmente diverso rispetto al Dopoguerra, l’emigrazione italiana è mutata: oggi più che di emigrati bisogna parlare di “expat”, come “portatori del soft power culturale italiano” all’estero, in virtù di skill e know how elevati”.

“Figure diametralmente opposte agli italiani che emigravano negli anni ’50 o ’60, incarnati dal goffo e semplice Pasquale Amitrano, l’emigrato “tipo” raccontato da Carlo Verdone nel 1981 nel suo celeberrimo “Bianco rosso e verdone””, conclude il comunicato.