Italian Sportrait Awards 2024, ecco le nomination

Sono state rese ufficiali le nominations per gli Italian Sportrait Awards 2024. Votazioni aperte fino al 19 febbraio per premiare i migliori sportivi italiani della scorsa annata.

ROMA – Stamattina presso la Sala Tevere della Regione Lazio sono state ufficializzate le nomination votate dalla giuria specializzata per l’assegnazione degli Italian Sportrait Awards 2024. Tantissimi i campioni di tutti gli sport presenti che saranno poi scelti da una votazione popolare.

Il premio, ideato dall’ex capitana azzurro di nuoto Cristina Chiuso è arrivato alla dodicesima edizione. La giuria tecnica, composta da atleti ed ex atleti, giornalisti, personaggi dello spettacolo e rappresentanti dei gruppi sportivi civili e militari ha votato gli atleti azzurri che si sono maggiormente distinti nella stagione agonista passata. Senza distinzioni tra diversamente abili e normodotati.

Sono stati votati 497 atleti e 177 team con 11 premi da assegnare più la vittoria alata e la stella come premio speciale. Sarà poi compito della giuria popolare decidere i vincitori tra i molti atleti tramite il sito https://italiansportraitawards.it/ dal 18 gennaio al 19 febbraio.

Top uomini

Tommaso Marini – oro mondiale fioretto maschile

Jannick Sinner – Finale al Master di Torino n.4 al mondo

Thomas Ceccon – oro mondiale 50 farfalla argento 100 dorso

Francesco Bagnaia – campione del mondo moto gp 2023

Gianmarco Tamberi – oro mondiale salto in alto

Rivelazione uomini

Davide Di Veroli – oro europeo e argento mondiale spada

Samuele Ceccarelli – oro europeo 60 metri indoor

Matteo Zurloni – oro mondiale speed con record europeo

Leonardo Fabbri – argento mondiale nel lancio del peso

Matteo Arnaldi – prima vittoria torneo atp vittoria, finale Davis in singolare

Giovani uomini

Simone Bertelli – oro salto con l asta europei under 20

Daniele Accogli – oro europeo cat 100 kg

Mattia Furlani – oro salto in lungo europei under 20

Gabriele Rosato – campione del mondo e campione europeo under 15

Lorenzo Ballarati – argento bronzo mondiale e oro europeo juniores di nuoto

Top donne

Sofia Goggia – coppa del mondo discesa libera

Federica Brignone – oro in combinata ai mondiale. L’atleta italiana con maggior numero di vittorie in Coppa del mondo

Irma Testa – campionessa mondiale nei 57kg

Sofia Raffaeli – due ori europei e due argenti mondiali nella ginnastica

Ambra Sabatini – nuovo record del mondo T63 100 piani oro mondiale

Rivelazione donne

Larissa Iapichino – vincitrice di 3 tappe di Diamond League, europei indoor argento

Vittoria Bussi – record dell’ora, superata barriera dei 50 km/h ciclismo

Elena Micheli – oro mondiale pentathlon, coppa del mondo e qualifica olimpica

Ayomide Folorunso – finalista mondiale 400 ostacoli mai nessuno come lei

Alice Volpi – oro mondiale fioretto

Giovani Donne

Elisa Pizzini – oro 1 metro e tre metri europei giovanili

Benedetta Pilato – bronzo mondiale 50 rana qualifica olimpica

Virginia Lampis – oro mondiale under 15

Sara Curtis – oro europeo juniores 50 e argento 100

Federica Venturelli – oro mondiale juniores inseguimento, oro europeo juniores nella crono su strada

Team Top donne

Team fioretto – oro mondiale

Staffetta 4 x100 atletica – quarta ai mondiali di atletica

As Roma calcio – primo scudetto della sua storia, supercoppa femminile

Nazionale pallanuoto femminile – Setterosa bronzo mondiale

Nazionale sitting volley – oro europeo

Team giovani

4 senza donne under 19 – oro mondiale canottaggio

Nazionale femminile pallavolo under 19 – bronzo mondiale, oro europeo under 17, argento mondiale under 21

Nazionale maschile pallavolo – oro europeo under 17, argento mondiale under 21, argento eyof

Squadra juniores maschile inseguimento

Nazionale juniores nuoto – oro europeo 4×100 sl fem,e mas 4×100 mista fem e mas 4×200 sl mas. Tutte le staffette a podio argento mondiale 4×100 mista mas, bronzo 4×100 mista fem

Team misto

Pellacani/Santoro – bronzo mondiale tre metri sincro

Guignard Fabbri – pattinaggio artistico ghiaccio argento mondiale

Staffetta 4×1500 mista acque libere – oro mondiale

Staffetta 4×100 sl S9 mista paralimpica – oro mondiale

Tita Banti nacra 17 – oro mondiale

Team top uomini

Italia tennis – coppa Davis

Staffetta 4×100 atletica – argento mondiale

Team spada – oro mondiale dopo trent’anni

SS Calcio Napoli – scudetto

Staffetta 4×100 sl nuoto – argento mondiale