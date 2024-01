Arrestata presunta ladra seriale

Nella mattinata di oggi, 18 gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Montebelluna (TV) hanno rintracciato e arrestata una giovane donna trevigiana di 29 anni.

Sulla giovane pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Venezia per un cumulo pene da scontare per quasi 7 anni di reclusione. I reati commessi vanno dalla rapina, eseguita nel giugno del 2011 a danno di un supermercato del capoluogo;, una rapina in una abitazione in Castelfranco Veneto (TV) nel dicembre 2016, un furto in abitazione nel 2013 a Monastier (TV) ed un furto in abitazione nel settembre 2015 a Riese Pio X (TV) quando, nella circostanza, i Carabinieri della locale Stazione erano riusciti a intervenire in flagranza di reato, arrestando la donna con altre complici.

Viste le date dei furti e l’età della donna, 29 anni, se ne deduce che abbia iniziato la sua …carriera, molto giovane. Oggi è destinataria del provvedimento restrittivo ed è stata portata nella casa circondariale di Venezia.