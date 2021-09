Istituto Nazionale di Urbanistica. Il 15 e 16 settembre la V edizione di Urbanpromo Green:

È ricchissimo il programma della quinta edizione di Urbanpromo Green, che si svolgerà online il 15 e il 16 settembre prossimi.



La manifestazione, promossa dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, con il supporto organizzativo della sua società Urbit e con il patrocinio e la collaborazione dell’Università Iuav di Venezia, sarà incentrata sui temi relativi alla sostenibilità nella pianificazione della città e del territorio e nella progettazione e realizzazione degli interventi urbani, con particolare attenzione all’attuazione del PNRR.



Urbanpromo Green si svolgerà con il contributo di docenti universitari, ricercatori, professionisti, amministratori e dirigenti della pubblica amministrazione, in una prospettiva di integrazione tra sapere tecnico – scientifico e applicazioni pratiche che costituisce la peculiarità dell’evento.

Il 15 settembre la sessione di apertura sarà dedicata a un incontro che evidenzierà le finalità terapeutiche del verde urbano con un approccio multidisciplinare.

A seguire, convegni sull’applicazione di studi e pratiche green nelle città, sul progetto di ricerca del Dist/PoliTo POST-UNLOCK, sulla gestione sostenibile del suolo (a partire dalla presentazione degli esiti del progetto Soil4life insieme ad altri recenti progetti europei), sul rapporto tra la pianificazione urbana e territoriale e l’alimentazione, sul ruolo delle fondazioni territoriali nei processi di transizione climatica, sulle relazioni tra accessibilità a 360° e mobilità attiva.

Un seminario sarà dedicato al tema del legno da costruzione come materiale “prezioso”, sia in termini di compatibilità ambientale, sia dal punto di vista del suo costo e della sua effettiva reperibilità; si terrà infine la quarta edizione del convegno UPhD GREEN dedicato alle ricerche condotte nell’ambito di dottorati che affrontano il tema dello sviluppo sostenibile, con riferimento alla pianificazione del territorio e al progetto dell’ambiente urbano.

Numerosi gli eventi del 16 settembre, tra cui un incontro (che rientra nelle iniziative di celebrazioni del Novantennale dell’INU) sulle figure di Vittoria Calzolari e Attilia Peano e un convegno che metterà in luce le opportunità connesse a due elementi centrali per il progetto urbanistico contemporaneo, ovvero la valutazione dei servizi ecosistemici e le infrastrutture ambientali.

La giornata continuerà con un incontro dedicato al confronto tra differenti approcci possibili alla valutazione degli insediamenti e delle trasformazioni territoriali relativamente ai temi ambientali e due approfondimenti, di esperienze urbane di transizione verso un’economia circolare con particolare attenzione al tema della governance (nell’incontro organizzato da ICESP) e del concetto delle Nature Based Solutions attraverso la presentazione dell’esperienza del Comune di Milano con il progetto europeo CLEVER Cities.

Altri convegni in programma nella seconda giornata di Urbanpromo Green riguarderanno la digitalizzazione orientata alla pianificazione spaziale, la presentazione dei processi sviluppati nell’ambito di un progetto di gestione coordinata delle zone umide tra Italia e Croazia, gli incentivi fiscali in edilizia con particolare attenzione all’applicazione del cosiddetto superbonus.

Nell’ambito di Urbanpromo Green un convegno organizzato dalla SIEV (con due sessioni, il 15 e il 16 settembre) approfondirà il concetto di valore e i modelli di valutazione a supporto dei processi decisionali pubblici nella definizione di politiche e azioni per favorire la transizione e a guidare lo sviluppo delle città e dei territori.

Le informazioni per partecipare a Urbanpromo Green, oltre al programma dettagliato, sono disponibili sul sito www.urbanpromo.it.

Urbanpromo Green è l’evento specialistico che precede Urbanpromo Progetti per il Paese (XVIII edizione), in programma dal 16 al 19 novembre prossimi a Milano presso il MEET, Centro internazionale di Cultura Digitale fondato da Meet the Media Guru con il supporto di Fondazione Cariplo. Nelle prime due giornate di Urbanpromo Progetti per il Paese ci sarà spazio per il grande tema dell’abitare sociale, con l’XI edizione di Urbanpromo Social Housing. Nella cornice di Urbanpromo Progetti per il Paese si terrà inoltre la prima edizione di Urbanpromo Digital.