Festival della Politica, Mestre, 9 – 12 settembre 2021, anteprima mercoledì 8 settembre

Dal 9 al 12 settembre, oltre 50 appuntamenti e più di 90 ospiti animeranno Mestre per la 10ma edizione de Il Festival della Politica, promosso dalla Fondazione Gianni Pellicani in partnership con la Fondazione di Venezia, M9 – Museo del ’900 e il Comune di Venezia.“Il potere delle donne” è il tema scelto: riflettori puntati sul ruolo delle donne come motore di cambiamento culturale, economico e sociale. Curatrice ospite dell’edizione è Linda Laura Sabbadini

[Venezia – Mestre, 06 settembre2021] Il Festival della Politica ideato e da Nicola Pellicani e Massimo Cacciari torna dal 9 al 12 di settembre ad animare le piazze e i luoghi della cultura del centro di Mestre, aprendo al pubblico con l’Anteprima dell’8 settembre (h 17.00 – Chiostro M9) assieme all’ospite curatrice del Festival Linda Laura Sabbadini, presidente Istat e Chair di Women20, che dialogherà con la scrittrice Chiara Valerio.

Il Potere delle Donne è il tema scelto per il Festival della Politica 2021 da Fondazione Gianni Pellicani che celebra questa 10ma edizione con più di 90 ospiti e oltre 50 eventi tra dibattiti, conversazioni, workshop e spettacoli.

Il Festival della Politica è da sempre un progetto plurale, costruito in collaborazione con numerosi partner, a partire dal Comune di Venezia. Quest’anno si è consolidato in particolare il rapporto con M9 – Museo del ’900, che ha contribuito alla creazione del programma, il CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale) con cui si farà il punto sui nodi della politica globale, e YouTrend, cui sono affidati workshop che arricchiscono il programma culturale del Festival. Strategica anche la collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, che consentirà l’allestimento della Libreria della Politica, luogo di incontro e socialità realizzato con ALI (Associazione Librai Italiani) e insieme alle librerie della città.

Fulcro tematico del Festival della Politica 2021 sarà la condizione delle donne nella società contemporanea e lo sconfinato orizzonte di capacità, visioni ed energie che l’universo femminile investe nell’Italia e nel mondo di oggi. Offrirne uno spaccato originale, illuminarne angoli poco noti, sarà uno dei compiti di quest’edizione, che vede la partecipazione di decine di protagoniste della ricerca, della società civile, della cultura e del giornalismo, testimoni autorevoli di quanto l’eccellenza del nostro Paese sia debitrice di approcci e visioni al femminile.

I dibattiti del Festival ruoteranno intorno a una questione fondamentale per il presente e il futuro della nostra società: la valorizzazione delle donne come motore di cambiamento culturale, economico e sociale.

Per affrontare nel modo più lucido un tema tanto decisivo, quest’edizione si avvale della cura di Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell’ISTAT e Chair di Women20. A lei, pioniera delle statistiche di genere, sono in particolare affidate la speciale anteprima del Festival e un articolato percorso critico che, sviluppandosi attraverso diversi incontri e coinvolgendo numerosi esperti, attraverserà tutte le giornate del Festival.

Ad attraversare il Festival della Politica sarà anche l’interrogativo sul presente e il futuro della crisi afghana a cui i drammatici fatti di attualità impongono di dare risposte sui rischi umanitari che oggi gravano sulla popolazione dell’Afghanistan con particolare riferimento alle donne. È un dovere morale non lasciarle sole, mantenere la solidarietà alta e visibile. Aiutarle in tutti i modi a riconquistare la loro libertà .

In tale contesto si inquadra l’incontro dell’11 settembre con Zahra Ahmadi, giovane imprenditrice e attivista per la difesa dei diritti umani di Kabul, ospite del Festival della Politica con Piero Fassino, Marco Damilano e Renzo Guolo, che a vent’anni esatti dall’attentato alle torri gemelle, proverà a fare il punto sulla situazione dell’Afghanistan, all’indomani dell’infausta conclusione della missione internazionale.

Il programma completo è visibile su www.festivalpolitica.it

Il Festival si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-covid. L’accesso agli incontri sarà su prenotazione obbligatoria sulla pagina del sito https://www.festivalpolitica.it/prenotazioni-e-accesso-agli-eventi

Il giorno dell’evento bisogna presentarsi sulla sede dell’evento con almeno 15 minuti di anticipo, se possibile con Green Pass già verificato presso la postazione allestita a questo scopo presso la Libreria della Politica in Piazza Ferretto (Mestre).