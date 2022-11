Investita a Pieve del Grappa, perde la vita una giovane studentessa

Alle 4.30 circa odierne le pattuglie delle Stazioni Carabinieri di Pieve del Grappa e Asolo, in provincia di Treviso, sono intervenute a seguito di sinistro stradale con esiti mortali.

Mentre stava camminando in via Veneto Miriam Ciobanu, studentessa 22enne di Fonte (TV), è stata investita da un’Audi con alla guida un 23enne del trevigiano che stava procedendo in direzione del comune di Fonte.

L’impatto è stato violentissimo e la ragazza è deceduta sul colpo, mentre l’automobilista è stato accompagnato in stato di shock in ospedale, dove sarà sottoposto agli accertamenti del caso. Rilievi e attività dei militari dell’Arma ancora in corso.