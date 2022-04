International Women Rowing Palio: Ca’ Foscari e Copenhagen parimerito

L’Università Ca’ Foscari Venezia, con la collaborazione di Università Iuav di Venezia e CUS Venezia, ha organizzato per la seconda volta l’International Women Rowing Palio, una gara in galeone tutta al femminile che si propone di promuovere la parità di genere e di dimostrare la forte presenza delle donne in questo sport, tradizionalmente maschile.

La gara in galeone tutta al femminile si è conclusa con un primo posto a parimerito, per gli equipaggi femminili delle università veneziane Ca’Foscari-IUAV e dell’Università di Copenhagen. Al secondo posto la squadra dell’Università degli Studi di Padova, al quarto quella di Cambridge.

La competizione si è tenuta domenica 24 aprile 2022 nello spazio acqueo di fronte a Sacca Fisola. Hanno partecipato squadre di Università internazionali: l’equipaggio delle Università Veneziane – CUS Venezia ha sfidato gli equipaggi del Fitzwilliam College dell’Università di Cambridge, dell’Università di Copenaghen e dell’Università degli Studi di Padova.

Le squadre hanno utilizzato i galeoni concessi dal Comune di Venezia e dal Comitato Cittadino di Venezia per la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane. La concessione è stata autorizzata dall’Ufficio Tutela delle Tradizioni del Consigliere delegato Giovanni Giusto.

La sfida si è svolta in Galeone. Ciascun equipaggio è composto da 10 atlete (8 vogatrici + 1 riserva + 1 timoniere). In totale hanno gareggiato 40 atlete.