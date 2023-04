Iniziati i lavori di rifacimento del campo sportivo “Ballarin” a San Pietro in Volta a Venezia

Sono iniziati i lavori di rifacimento del campo da calcio principale del centro sportivo “Ballarin” a San Pietro in Volta. L’opera, che costerà 215.000 euro, è finanziata totalmente con i contributi delle donazioni ricevute da privati cittadini a seguito della marea di novembre 2019. I lavori più consistenti saranno eseguiti per risarcire il cedimento del terreno del campo da calcio e il campo verrà poi realizzato in erba naturale e sottofondo drenante, dotato di un nuovo impianto di irrigazione. Saranno anche ripristinate le aree pavimentate sconnesse sul lato lungo del campo a Nord, con il rifacimento del cordolo di separazione. Inoltre, verrà demolito il vetusto locale contatori situato in prossimità del cancello di accesso per realizzarne uno nuovo in calcestruzzo, delimitato con una nuova recinzione il campetto per gli allenamenti e sostituita la rete parapalloni che circonda tre lati del campo da calcio. Il cancello d’ingresso e quello sul lato orientale del campo verranno rifatti, mentre i due cancelli ai lati della tribuna verranno manutentati.

L’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto ha sottolineato che si tratta di un importante passo verso la riqualificazione dell’impianto sportivo, dopo che nel 2021 era stato rinnovato l’impianto di illuminazione dei campi con tecnologia led. Il termine dei lavori è previsto a fine estate, per consentire il completo inerbimento del manto.

Il vicesindaco con delega allo Sport Andrea Tomaello ha confermato che si tratta di un intervento importante che permette alla società sportiva di continuare il già prezioso lavoro che svolgono nell’isola. Infatti, l’impianto di San Pietro non è solo luogo di sport ma anche di aggregazione e socialità e merita la nostra attenzione.

Il consigliere delegato del sindaco ai Rapporti con le Isole, Alessandro Scarpa Marta, ha sottolineato che questi lavori sono molto attesi e desiderati dall’intera comunità dell’isola e dalla società Nuovo Calcio San Pietro, che gestisce otto squadre che vanno dalla categoria dei più piccoli e dei pulcini fino alla prima squadra, per un totale di 150 iscritti. L’impianto sportivo rappresenta una grande possibilità di crescita e di aggregazione per l’isola di Pellestrina, e la funzione educativa del calcio è importante per il futuro dei ragazzi. Il consigliere delegato ha ringraziato la società sportiva, gli allenatori, gli accompagnatori e i genitori, per il tempo che dedicano allo sport e alla passione per il calcio.